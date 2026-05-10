Тренер «Барселони» втратив батька перед Ель Класіко з «Реалом»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Гансі Флік втратив близьку людину
фото: Reuters

Керманич гранда отримав сумну звістку перед принциповим протистоянням

Батько головного тренера іспанської «Барселони» Ганса-Дітера Фліка помер 10 травня вранці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Німець особисто сповістив керівництво «блаугранас» про втрату в сім'ї. Водночас він запевнив менеджмент клубу, що не пропускатиме недільний матч проти мадридського «Реала». Флік керуватиме діями своїх підопічних із лави запасних.

Домашній поєдинок проти «вершкових» закриватиме 35-й тур іспанської Ла Ліги. У разі перемоги «Барса» достроково стане чемпіоном. Фінальні тури проти «Алавеса» з Віторії, севільського «Бетіса» та «Валенсії» перетворяться для підопічних німецького фахівця на формальність.

Флік очолив іспанський гранд влітку 2024 року. Під його керівництвом «Барса» виграла титул Ла Ліги, Кубок і два Суперкубки Іспанії. Раніше фахівець працював на батьківщині (збірна Німеччини, «Баварія», «Гоффенгайм»).

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

