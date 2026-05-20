Божевільні емоції. Як гравці «Арсенала» святкували перемогу в англійській Прем'єр-лізі

«Арсенал» став чемпіоном Англії вперше з 2004 року

«Арсенал» опублікував відео реакції футболістів клубу на здобуття чемпіонства у англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

У вівторок, 19 травня, «Манчестер Сіті» зіграв унічию з «Борнмутом» (1:1), що дозволило «Арсеналу» достроково здобути титул АПЛ.

Гравці лондонського клубу влаштували емоційне святкування після фінального свистка матчу «Ман Сіті», а потім заспівали легендарну пісню Campeones.

«Арсенал» став чемпіоном Англії з футболу вперше з 2004 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
