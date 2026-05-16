Легенда «Шахтаря» Ракицький офіційно завершив кар'єру

Останнім клубом захисника був «Чорноморець»

Колишній захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Ярослав Ракицький оголосив про завершення футбольної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інстаграм гравцям.

«Хочу звернутись до кожного свого вболівальника з кожного куточка футбольного світу. До всіх футбольних клубів, де я мав честь грати. Віддати шану кожному тренеру, кожному партнеру по команді, кожному супернику та кожному працівнику клубів, хто був поруч протягом цього великого шляху.

Хочу по-людськи подякувати всім, хто підтримував мене всі ці роки. Хто радів перемогам, переживав поразки та проходив цей шлях разом зі мною.

Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні. І продовжую жити футболом уже в новій ролі – тренера або спортивного функціонера – побачимо згодом.

Футбол був моїм життям 30 років. Не просто грою. Не просто професією. Усе моє життя побудоване навколо футболу. Саме тому цей момент для мене особливий і непростий водночас.

За ці роки було все: великі перемоги, чемпіонства, єврокубкові матчі, важкі періоди, сильні емоції та неймовірна кількість людей, які стали частиною моєї історії.

Особлива подяка моєму першому тренеру Павлу Дулінову, особливому тренеру мого дубля Валерію Яремченку та футбольному янголу – Мірчі Луческу.

Дякую Рінату Леонідовичу Ахметову. Дякую моїй рідній академії «Шахтаря» та кожному працівнику клубу, хто був поруч протягом багатьох років.

Дякую, «Шахтарю», за велику карʼєру. Дякую Президенту за шанс пройти цей шлях разом із 13 років у такому великому клубі. Ви подарували мені найкращі можливості та допомогли здійснити всі футбольні мрії. Побачимось у футболі», – написав футболіст.

Ракицький – вихованець клубної академії «Шахтаря». Він 10-разовий чемпіон України у складі «гірників». За збірну України Ярослав грав з 2009 року. Провів за національну команду 54 матчі та забив чотири голи. У листопаді 2019 року оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Останнім клубом Ракицького був «Чорноморець», який він залишив у 2026 році. За кар'єру він також грав за турецький клуб «Адана Демірспор».

Свого часу Ярослав поїхав грати в російський «Зеніт», але одразу після початку повномасштабної війни він розірвав контракт і повернувся в Україну, де неодноразово відвідував фронт і допомагав фінансово ЗСУ.

