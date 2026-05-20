Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу

Через травми Б'янці Андреєску, яка вважалася однією з найцікавіших тенісисток, доводиться починати свій шлях на Шлемах з кваліфікації

Б'янка Андрееску як ніхто розуміє, як складно перебувати під тиском великих очікувань

Канадська тенісистка Б'янка Андреєску завоювала серця паризької публіки на старті Ролан Гарросу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Вчинок канадійки

У першому раунді кваліфікаційного етапу колишня четверта ракетка світу та чемпіонка US Open 2019 упевнено обіграла 17-річну місцеву надію Дафну Мпетші-Перрікар, яка є молодшою сестрою відомого французького тенісиста Джованні Мпетші-Перрікара, з рахунком 6:3, 6:2. Проте головною подією матчу став не сам результат, а неймовірний жест спортивного благородства та сестринства, який Андреєску продемонструвала одразу після фінального розіграшу на корті Suzanne-Lenglen.

Для юної француженки поразка перед рідними трибунами на найважливішому для неї турнірі стала важким емоційним ударом, і вона розридалася просто біля сітки. Канадійка побачила це і не обмежилася формальним рукостисканням: вона миттєво перетнула корт, міцно обійняла юну суперницю і тривалий час втішала її. Ба більше, Андреєску підняла руки до трибун, закликавши паризьких глядачів підтримати свою розчаровану фаворитку гучними оваціями.

Пояснення від Андреєску

Після матчу тенісистка, яка сама пройшла через виснажливе випробування славою, травмами та психологічним тиском, тепло прокоментувала свій вчинок: «Я багато разів опинялася в такій ситуації. Теніс може бути неймовірно важким з ментального погляду. Ми всі йдемо за однією мрією, і іноді тобі просто потрібен хтось поруч, хто нагадає, що все гаразд. Вона сьогодні грала з великим серцем».

Для Б'янки Андреєску Париж має особливе значення, адже вона доходила тут до третього раунду основи у 2023 та 2024 роках, а її головна мета зараз – уперше після US Open 2024 пробитися до основної сітки турніру Великого шлема. У наступному колі кваліфікації на неї чекає поєдинок проти словачки Вікторії Грунчакової, яка вибила іншу канадійку Кетрін Себов.

Нагадаємо, що Віталій Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації Ролан Гарросу.