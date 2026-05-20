Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу
Через травми Б'янці Андреєску, яка вважалася однією з найцікавіших тенісисток, доводиться починати свій шлях на Шлемах з кваліфікації
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Б'янка Андрееску як ніхто розуміє, як складно перебувати під тиском великих очікувань 

Канадська тенісистка Б'янка Андреєску завоювала серця паризької публіки на старті Ролан Гарросу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Вчинок канадійки

У першому раунді кваліфікаційного етапу колишня четверта ракетка світу та чемпіонка US Open 2019 упевнено обіграла 17-річну місцеву надію Дафну Мпетші-Перрікар, яка є молодшою сестрою відомого французького тенісиста Джованні Мпетші-Перрікара, з рахунком 6:3, 6:2. Проте головною подією матчу став не сам результат, а неймовірний жест спортивного благородства та сестринства, який Андреєску продемонструвала одразу після фінального розіграшу на корті Suzanne-Lenglen.

Для юної француженки поразка перед рідними трибунами на найважливішому для неї турнірі стала важким емоційним ударом, і вона розридалася просто біля сітки. Канадійка побачила це і не обмежилася формальним рукостисканням: вона миттєво перетнула корт, міцно обійняла юну суперницю і тривалий час втішала її. Ба більше, Андреєску підняла руки до трибун, закликавши паризьких глядачів підтримати свою розчаровану фаворитку гучними оваціями.

Пояснення від Андреєску

Після матчу тенісистка, яка сама пройшла через виснажливе випробування славою, травмами та психологічним тиском, тепло прокоментувала свій вчинок: «Я багато разів опинялася в такій ситуації. Теніс може бути неймовірно важким з ментального погляду. Ми всі йдемо за однією мрією, і іноді тобі просто потрібен хтось поруч, хто нагадає, що все гаразд. Вона сьогодні грала з великим серцем».

Для Б'янки Андреєску Париж має особливе значення, адже вона доходила тут до третього раунду основи у 2023 та 2024 роках, а її головна мета зараз – уперше після US Open 2024 пробитися до основної сітки турніру Великого шлема. У наступному колі кваліфікації на неї чекає поєдинок проти словачки Вікторії Грунчакової, яка вибила іншу канадійку Кетрін Себов.

Нагадаємо, що Віталій Сачко оформив камбек і вперше в кар'єрі вийшов у півфінал кваліфікації Ролан Гарросу

Теги: теніс Ролан Гаррос Б'янка Андреєску

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еліна Світоліна продовжує залишатися лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток увійшли до заявки основної сітки Вімблдону
Вчора, 18:02
Світоліна обіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі американську тенісистку Коко Гофф
Світоліна після перемоги у Римі подякувала українцям, які вболівали за неї в укриттях
16 травня, 23:08
Юлія Стародубцева вдруге в кар'єрі пробилася до півфіналу турнірів WTA
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
15 травня, 14:51
Вінус Вільямс повернеться на ґрунтовий мейджор
Тенісна легенда вперше за п'ять років візьме участь в «Ролан Гарросі»
13 травня, 18:52
Іга Свьонтек виступає за переговори з організаторами «Ролан Гаррос»
Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос»
7 травня, 15:01
Ангеліна Калініна поповнила список учасниць 1/64 фіналу
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
5 травня, 19:25
Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
4 травня, 14:58
Марта Костюк вперше пробилася до півфіналу на тисячниках
Костюк зіграє проти Потапової ювілейний півфінал WTA у кар'єрі
30 квiтня, 11:21
Новак Джокович є чинним олімпійськом чемпіоном
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
23 квiтня, 12:35

Відео

Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу
Володарка Великого шлему підкорила французьку публіку у матчі кваліфікації Ролан Гарросу
Баскетбольна Суперліга опублікувала відео найкращих передач сезону
Баскетбольна Суперліга опублікувала відео найкращих передач сезону
Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)
Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші подробиці перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:27
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua