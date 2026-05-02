Головна Спорт Відео
search button user button menu button

Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
фото: The Tennis Letter

Росіянка не змогла стримати емоцій після невдалого для себе матчу

Поразка від українки Марти Костюк довела російську тенісистку Мірру Андрєєву до сліз прямо на корті. Про це повідомляє «Главком»

Емоції росіянки після поразки

Одразу після фінального розіграшу Мірра Андрєєва не стримала емоцій і розплакалася просто на корті, очевидно розчарована власною грою у фіналі. Після того, як Марта Костюк, як і обіцяла раніше, виконала ефектний фляк на камеру, режисери трансляції одразу перевели кадр на її суперницю. Андрєєва сиділа на лаві, опустивши голову та намагаючись оговтатися від поразки, не приховуючи сліз. Англомовні коментатори також звернули увагу на настільки сильну емоційну реакцію тенісистки. У прямому ефірі вони своєю реакцією дали зрозуміти, що не очікували побачити подібні прояви розчарування

Все продовжилося під час промови фіналісток, де росіянка додала драматичності не своєму моменту. Тоді Андрєєва зазначила: «Дякую моїй команді за те, що ви завжди поруч зі мною. Вибачте. Я обіцяла собі, що не буду плакати. Вибачте. Я просто не буду дивитися на вас, бо так легше. Дякую моїй команді за те, що завжди поруч зі мною і підтримує мене в будь-який час, і в легкі, і в важкі моменти. Я знаю, що іноді, можливо, нелегко працювати зі мною. Але я дуже ціную вашу підтримку і все, що ви для мене робите. Дуже вам дякую».

Нагадаємо, що Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

До того ж, Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна

Читайте також:

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій
Три фінали за сезон. Костюк повторила досягнення Світоліної
Вчора, 12:43
У наступному раунді сенсаційний Рафаель Ходар зустрінеться з першою ракеткою світу
В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса
28 квiтня, 20:19
Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в Мадриді
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
26 квiтня, 18:26
Новак Джокович є чинним олімпійськом чемпіоном
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
23 квiтня, 12:35
Наступною суперницею Стародубцевої стане румунка Жаклін Крістіан
Стародубцева з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді
22 квiтня, 17:12
У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
17 квiтня, 18:14
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 18:54
Стародубцева уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA500
Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні
4 квiтня, 10:28

Відео

Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів
Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів
Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді
Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді
Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)
Справжня фантастика. 17-річна баскетболістка забила ефектний данк двома руками (відео)

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua