Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк

Росіянка не змогла стримати емоцій після невдалого для себе матчу

Поразка від українки Марти Костюк довела російську тенісистку Мірру Андрєєву до сліз прямо на корті. Про це повідомляє «Главком».

Емоції росіянки після поразки

Одразу після фінального розіграшу Мірра Андрєєва не стримала емоцій і розплакалася просто на корті, очевидно розчарована власною грою у фіналі. Після того, як Марта Костюк, як і обіцяла раніше, виконала ефектний фляк на камеру, режисери трансляції одразу перевели кадр на її суперницю. Андрєєва сиділа на лаві, опустивши голову та намагаючись оговтатися від поразки, не приховуючи сліз. Англомовні коментатори також звернули увагу на настільки сильну емоційну реакцію тенісистки. У прямому ефірі вони своєю реакцією дали зрозуміти, що не очікували побачити подібні прояви розчарування

Все продовжилося під час промови фіналісток, де росіянка додала драматичності не своєму моменту. Тоді Андрєєва зазначила: «Дякую моїй команді за те, що ви завжди поруч зі мною. Вибачте. Я обіцяла собі, що не буду плакати. Вибачте. Я просто не буду дивитися на вас, бо так легше. Дякую моїй команді за те, що завжди поруч зі мною і підтримує мене в будь-який час, і в легкі, і в важкі моменти. Я знаю, що іноді, можливо, нелегко працювати зі мною. Але я дуже ціную вашу підтримку і все, що ви для мене робите. Дуже вам дякую».

"Thanks to my team for always being there for me. I'm sorry. I promised myself I'm not gonna cry. I'm sorry. 🥹 I'm just not gonna look at you because it's easier like this. Thanks to my team for… — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

Нагадаємо, що Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді. Українська тенісистка виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

До того ж, Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна.