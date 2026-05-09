Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)

Артем Худолєєв
Литва допомогла Україні підвищитися у класі

Україні потрібно було, щоб Литва не програла в основний час Польщі

Збірна України з хокею разом з литовськими гравцями відсвяткувала повернення до найвищого дивізіону Чемпіонату світу з хокею із шайбою. Про це повідомляє «Главком».

Допомога Литви Україні

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

Варто зазначити, що для збереження місця в Дивізіоні IA Литві потрібно було в основний час не програти Польщі.

Після завершення гри литовські хокеїсти пішли в підтрибунне приміщення, де вже їх чекали щасливі гравці збірної України.

Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року. Дивізіон IA

  1. Казахстан – 13 очок
  2. Україна – 10 очок
  3. Франція – 8 очок
  4. Польща – 8 очок
  5. Литва – 4 очки
  6. Японія – 2 очки

Гравці збірної України емоційно відсвяткували історичний успіх.

Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.

Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
Як родина Зінченка відзначає Великдень: зворушливе відео
Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги
Жахливі кадри: гравець «Галатасараю» лишився без частини пальця після гри у Лізі чемпіонів
Гераскевич показав, чим годують на Олімпіаді
