Як збірна України з хокею разом з литовськими гравцями святкувала підвищення у класі (відео)
Україні потрібно було, щоб Литва не програла в основний час Польщі
Збірна України з хокею разом з литовськими гравцями відсвяткувала повернення до найвищого дивізіону Чемпіонату світу з хокею із шайбою. Про це повідомляє «Главком».
Допомога Литви Україні
Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.
У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.
Варто зазначити, що для збереження місця в Дивізіоні IA Литві потрібно було в основний час не програти Польщі.
Після завершення гри литовські хокеїсти пішли в підтрибунне приміщення, де вже їх чекали щасливі гравці збірної України.
Турнірна таблиця Чемпіонат світу 2026 року. Дивізіон IA
- Казахстан – 13 очок
- Україна – 10 очок
- Франція – 8 очок
- Польща – 8 очок
- Литва – 4 очки
- Японія – 2 очки
Гравці збірної України емоційно відсвяткували історичний успіх.
Нагадаємо, збірна України з хокею здобула перемогу у заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 – суперником наших хлопців була Японія.
Коментарі — 0