Салах ухвалив рішення щодо нового клубу – джерело

Єгиптянин заробить в «Фенербахче» 60 млн євро за три роки

33-річний єгипетський вінгер «Ліверпуля» Мохамед Салах може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на єгипетські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що турецький «Фенербахче» був зацікавлений у послугах зіркового гравця «червоних». Стамбульский клуб запропонував Салаху трирічний контракт, а той в свою чергу попросив зарплатню на рівні 20 млн євро в рік.

Керівництво «Фенербахче» погодилось з вимогами єгиптянина і висловило готовність заплатити йому 60 млн євро за три роки в клубі. Салах попередньо дав згоду на перехід, але все ще сподівається знайти варіанти краще.

Раніше була інформація, що аравійський «Аль-Іттіхад» зробив Салаху першу пропозицію щодо контракту. Близькосхідний гранд запропонував єгиптянину 2-річний договір. За умовами цього контракту бомбардир зможе заробити 100 млн євро в сумі. Зараз базова зарплата Салаха – 24 млн у євровалюті з хвостиком.

У поточному сезоні Мохамед забив 12 голів і віддав 9 результативних передач у 39 матчах за «Ліверпуль» в усіх турнірах. За клуб він грає з 2017 року.

Нагадаємо, що турецький «Трабзонспор» очікує відповіді щодо переходу від хавбека італійського «Дженоа» Руслана Маліновського. «Чорноморські шторми» прагнуть підписати українця в міжсезоння. Влітку Маліновський стане вільним агентом. «Трабзонспор» запропонував півзахиснику контракт на три роки.

Водночас «Дженоа» зацікавлений у продовженні співпраці з Маліновським. Проте, «грифони» дають українцю коротший контракт. Перемовини сторін щодо пролонгації нібито зайшли в глухий кут.