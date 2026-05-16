«Манчестер Сіті» мінімально обіграв «Челсі» у фіналі Кубка Англії

«Манчестер Сіті» обіграв «Челсі» і завоював Кубок Англії у восьмий раз у своїй історії

Команда Гвардіоли здобула вже два трофеї в поточному сезоні

«Манчестер Сіті» у фіналі Кубка Англії обіграв «Челсі» (1:0). Про це повідомляє «Главком».

Команди зіграли дуже обережний перший тайм. У «Ман Сіті» дві нагоди змарнував Холанд, а «сині» вимагали пенальті за фол проти Жуана Педро.

Після перерви команда Гвардіоли вичікувала на свій шанс і відбивалась від навісів «Челсі». Вирішальною стала 72-а хвилина. Бернарду Сілва зіграв у стінку з Холандом, той прострілив на ближню стійку на Семеньйо, якому вдалось п’ятою з-під захисника перевести м’яч у дальній кут.

За рахунку 1:0 «Ман Сіті» був ближчим до того аби подвоїти перевагу, ніж «Челсі» до рятівного гола. Зрештою, команда Гвардіоли впевнено втримала перевагу і після двох поспіль програних фіналів Кубка Англії повернула собі цей трофей.

«Манчестер Сіті» завоював Кубок Англії у восьмий раз у своїй історії, зрівнявшись за кількістю трофеїв з «Челсі», а також «Тоттенхемом» і «Ліверпулем». Цього сезону «містяни» також виграли Кубок англійської ліги.

Кубок Англії. Фінал.

«Челсі» – «Манчестер Сіті» – 0:1

Гол: Семеньйо, 72

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» здолав «Саутгемптон» у 1/2 фіналу Кубка Англії та вчетверте поспіль вийшов у фінал турніру.

«Містяни» встановили новий орієнтир національних змагань. Досі жодному колективу не вдавалося організувати таку серію виходів у фінал. Водночас із трьох попередніх спроб «Манчестер Сіті» виграв лише один трофей.

За всю історію «Манчестер Сіті» сім разів виграв Кубок Англії. Останній трофей «містян» у турнірі датований 2023 роком. Під керівництвом Гвардіоли команда тріумфувала в національних змаганнях двічі.