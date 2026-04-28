Збірна України з футболу дізналась де і коли зіграє з Польщею

Святослав Василик
glavcom.ua
Збірна України з футболу дізналась де і коли зіграє з Польщею
В останньому матчі Україна обіграла Албанію – 1:0
Матч відбудеться 31 травня у Вроцлаві

Визначено дату, час і місце проведення товариського матчу між футбольними збірними України та Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Sport.

Коли і де збірна України зіграє проти Польщі

Національні команди України та Польщі не змогли пройти плейоф кваліфікації чемпіонату світу (обидві збірні поступилися Швеції), тому влітку гратимуть товариські матчі.

Поєдинок між збірними України та Польщі відбудеться 31 травня у польському місті Вроцлав. Початок – о 21:45 за київським часом.

Востаннє команди зустрічалися у 2024 році товариського поєдинку, тоді поляки здобули перемогу з рахунком 3:1.

Також у червні «синьо-жовті» планують зіграти товариський матч проти Данії.

Відставка Реброва: усі подробиці

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва.

На сьогоднішній день визначився остаточний шорт-лист претендентів – «синьо-жовтих» може очолити Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич або Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і визначать наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планує зробити остаточний вибір до кінця квітня.

Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Україна здобула першу перемогу на командному Чемпіонаті світу з настільного тенісу
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» домовився про новий контракт власної зірочки – інсайдер
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри
Не все так однозначно. Бадмінтоністи скептично ставляться до нової реформи гри

