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    Українська хокейна ліга. «Дніпро» розгромив «Білий Барс», а Динамо поступилося «Кременчуку» (відео)

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    Фото: ХК Дніпро - Українська хокейна ліга. «Дніпро» розгромив «Білий Барс», а Динамо поступилося «Кременчуку» (відео)
    Фото: ХК Дніпро

    Відбулися матчі 2-го туру УХЛ

    В межах другого туру Української хокейної ліги херсонський «Дніпро» приймав білоцерківський «Білий Барс».

    Обидві команди виграли свої стартові матчі по 4:0 і в їх очному протистоянні очікувалася рівна боротьба, але господарі змогли розгромити суперника.

    П'ять з семи «сухих» шайб херсонці закинули в більшості, а героєм матчу став голкіпер Олег Петров, який оформив другий шатаут поспіль. Тепер його суха серія налічує 120 хвилин.

    Херсонський клуб з двома перемогами очолив турнірну таблицю УХЛ.

    У стартовому матчі другого туру чемпіонату України «Кременчук» на виїзді розгромив харківське «Динамо».

    У першому періоді команди порадували глядачів однією закинутою шайбою, в другому - чотирма, в третьому - ще двома. Дубль на свій рахунок записав Олексій Кисельов.

    «Кременчук» завдяки цій перемозі, набрав перші очки в чемпіонаті, а підопічні Олександра Сеуканда продовжують йти в турнірній таблиці УХЛ без набраних пунктів.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Дніпро» - «Білий Барс» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

    «Динамо» - «Кременчук» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

    Джерело: Xsport.ua

    чемпіонат України хокей
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