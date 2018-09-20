Українська хокейна ліга. «Дніпро» розгромив «Білий Барс», а Динамо поступилося «Кременчуку» (відео)



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Фото: ХК Дніпро

Відбулися матчі 2-го туру УХЛ

В межах другого туру Української хокейної ліги херсонський «Дніпро» приймав білоцерківський «Білий Барс».

Обидві команди виграли свої стартові матчі по 4:0 і в їх очному протистоянні очікувалася рівна боротьба, але господарі змогли розгромити суперника.

П'ять з семи «сухих» шайб херсонці закинули в більшості, а героєм матчу став голкіпер Олег Петров, який оформив другий шатаут поспіль. Тепер його суха серія налічує 120 хвилин.

Херсонський клуб з двома перемогами очолив турнірну таблицю УХЛ.

У стартовому матчі другого туру чемпіонату України «Кременчук» на виїзді розгромив харківське «Динамо».

У першому періоді команди порадували глядачів однією закинутою шайбою, в другому - чотирма, в третьому - ще двома. Дубль на свій рахунок записав Олексій Кисельов.

«Кременчук» завдяки цій перемозі, набрав перші очки в чемпіонаті, а підопічні Олександра Сеуканда продовжують йти в турнірній таблиці УХЛ без набраних пунктів.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Дніпро» - «Білий Барс» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

«Динамо» - «Кременчук» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Джерело: Xsport.ua