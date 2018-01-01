Українські арбітри успішно склали тест ФІФА з фізичної підготовки (відео)
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Середній показник арбітрів Прем’єр-ліги склав 5,67 с
23 січня в київському легкоатлетичному манежі ШВСМ українські футбольні арбітри всіх категорій та їхні асистенти складали тест ФІФА з фізичної підготовки.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
На першому етапі іспитів понад 200 вітчизняних суддів, як чоловіків, так і жінок, склали тест із традиційного спринту, або так званої повторної спринтерської здатності.
Українські арбітри мали промчати шість разів по 40 м із хвилинною перервою між спринтами.
Норматив для чоловіків — 6 с, для жінок — 6,4 с.
У випадку хоча б однієї невдалої спроби призначається один додатковий забіг, при двох невдачах тест вважається проваленим.
Однак серед усіх суддів, що взяли участь у цьогорічному тестуванні, не знайшлося жодного, хто не впорався б із завданням.
Зокрема, середній показник арбітрів Прем’єр-ліги склав 5,67 с.
У передостанній день зборів українська суддівська еліта має пройти ще одне стандартне тестування ФІФА, так званий додатковий йо-йо-тест.
Його метою буде оцінювання аеробної підготовки наших рефері. Ну а далі — сезон.