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    Українські арбітри успішно склали тест ФІФА з фізичної підготовки (відео)

    Середній показник арбітрів Прем’єр-ліги склав 5,67 с
    23 січня в київському легкоатлетичному манежі ШВСМ українські футбольні арбітри всіх категорій та їхні асистенти складали тест ФІФА з фізичної підготовки. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. На першому етапі іспитів понад 200 вітчизняних суддів, як чоловіків, так і жінок, склали тест із традиційного спринту, або так званої
    • Сьогодні, 14:49
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Середній показник арбітрів Прем’єр-ліги склав 5,67 с

    23 січня в київському легкоатлетичному манежі ШВСМ українські футбольні арбітри всіх категорій та їхні асистенти складали тест ФІФА з фізичної підготовки.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    На першому етапі іспитів понад 200 вітчизняних суддів, як чоловіків, так і жінок, склали тест із традиційного спринту, або так званої повторної спринтерської здатності.

    Українські арбітри мали промчати шість разів по 40 м із хвилинною перервою між спринтами.

    Норматив для чоловіків — 6 с, для жінок — 6,4 с.

    У випадку хоча б однієї невдалої спроби призначається один додатковий забіг, при двох невдачах тест вважається проваленим.

    Однак серед усіх суддів, що взяли участь у цьогорічному тестуванні, не знайшлося жодного, хто не впорався б із завданням.

    Зокрема, середній показник арбітрів Прем’єр-ліги склав 5,67 с.

    У передостанній день зборів українська суддівська еліта має пройти ще одне стандартне тестування ФІФА, так званий додатковий йо-йо-тест.

    Його метою буде оцінювання аеробної підготовки наших рефері. Ну а далі — сезон.


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