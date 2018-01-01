Українські футболісти вітають з Новим роком (відео)

Гравці та тренери збірної України побажали всім українцям щасливого Нового року

Футболісти чоловічої та жіночої збірних України привітали вболівальників з Новим роком. Відповідний ролик з'явився в соціальних мережах Федерації футболу України. Ольга Овдійчук, яку визнали найкращою футболісткою України 2017-го року, сказала: «Хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком. Побажати, щоб 2018-ий рік був насиченим



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Новий рік 2018

Гравці та тренери збірної України побажали всім українцям щасливого Нового року

Футболісти чоловічої та жіночої збірних України привітали вболівальників з Новим роком. Відповідний ролик з'явився в соціальних мережах Федерації футболу України.

Ольга Овдійчук, яку визнали найкращою футболісткою України 2017-го року, сказала: «Хочу привітати всіх з наступаючим Новим роком. Побажати, щоб 2018-ий рік був насиченим позитивними моментами, щастя всім, здоров'я і любові».

«Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю, щоб у новому році мрії збувалися і щоб він був краще, ніж старий», - півзахисник «Шахтаря» і збірної України Віктор Коваленко.

«Всім привіт з Кривого Рогу! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів і натхнення. Вболівайте за Україну і жіночий футбол!», - гравець збірної України Дарина Апанащенко.

«Всіх вітаю з наступаючим Новим роком. Нехай в кожній родині буде щастя, здоров'я, і нехай 2018-ий рік буде кращим, ніж 2017-ий», - захисник «Шахтаря» і збірної України Богдан Бутко.

«Дорогі друзі! Хочу привітати вас з наступаючим Новим роком! Побажати вам міцного здоров'я, нехай все погане залишається в старому році, а все не виконане - виповниться в новому», - півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко.

Джерело: Сегодня