Український легіонер забив неймовірний гол за хорватський клуб (відео)
- Сьогодні, 13:22
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Зауважимо, що це перший гол українця у цьогорічному розіграші чемпіонату Хорватії
Український півзахисник хорватського «Осієка» Дмитро Льопа відзначився красивим голом у матчі чемпіонату проти «Славен» Белупо.
На 17 хвилині матчу м'яч після відскоку потрапив до Льопи. Дмитро першим дотиком обробив «круглого», а другим завдав удар з-за меж штрафної. М'яч за дивовижною траекторією залетів у дальну дев'ятку. У воротаря суперника не було жодних шансів.
Матч закінчився перемогою команди українця з рахунком 2:0.
Зауважимо, що це перший гол українця у цьогорічному розіграші чемпіонату Хорватії, щоправда у 15-ти матчах Льопа віддав гольову передачу.
Наразі «Осієк» українця знаходиться на 3 місці, але має з «Хайдуком», який йде другим, однакову кількість очок – 32.
Джерело: Футбол 24