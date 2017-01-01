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    Український легіонер забив неймовірний гол за хорватський клуб (відео)

    Зауважимо, що це перший гол українця у цьогорічному розіграші чемпіонату Хорватії
    Український півзахисник хорватського «Осієка» Дмитро Льопа відзначився красивим голом у матчі чемпіонату проти «Славен» Белупо. На 17 хвилині матчу м'яч після відскоку потрапив до Льопи. Дмитро першим дотиком обробив «круглого», а другим завдав удар з-за меж штрафної. М'яч за дивовижною траекторією залетів у
    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка
    <span>Дмитро Льопа</span>
    Дмитро Льопа

    Зауважимо, що це перший гол українця у цьогорічному розіграші чемпіонату Хорватії

    Український півзахисник хорватського «Осієка» Дмитро Льопа відзначився красивим голом у матчі чемпіонату проти «Славен» Белупо.

    На 17 хвилині матчу м'яч після відскоку потрапив до Льопи. Дмитро першим дотиком обробив «круглого», а другим завдав удар з-за меж штрафної. М'яч за дивовижною траекторією залетів у дальну дев'ятку. У воротаря суперника не було жодних шансів.

    Матч закінчився перемогою команди українця з рахунком 2:0.

    Зауважимо, що це перший гол українця у цьогорічному розіграші чемпіонату Хорватії, щоправда у 15-ти матчах Льопа віддав гольову передачу.

    Наразі «Осієк» українця знаходиться на 3 місці, але має з «Хайдуком», який йде другим, однакову кількість очок – 32.

    Гол з 00:43

    Джерело: Футбол 24

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