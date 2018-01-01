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    Український нападник «Гента» Яремчук відзначився голом у другому матчі поспіль (відео)

    Також у пасиві форварда жовта картка
    Український нападник «Гента» відзначився голом у другому матчі поспіль. В 23 турі Ліги Жупіле команда Романа Яремчука гостювала в «Антверпені». Форвард відкрив рахунок на 34 хвилині. Також у пасиві форварда жовта картка. Нагадаємо, у попередньому турі Яремчук у матчі з «Локереном» відзначився дублем. У
    • Сьогодні, 18:22
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    Роман Яремчук. Фото: ФК Гент
    Роман Яремчук. Фото: ФК Гент

    Також у пасиві форварда жовта картка

    Український нападник «Гента» відзначився голом у другому матчі поспіль.

    В 23 турі Ліги Жупіле команда Романа Яремчука гостювала в «Антверпені».

    Форвард відкрив рахунок на 34 хвилині.

    Також у пасиві форварда жовта картка.

    Нагадаємо, у попередньому турі Яремчук у матчі з «Локереном» відзначився дублем.

    У поточному сезоні форвард провів 19-й матч у складі «Гента» - він забив вже шість голів і зробив два асисти.


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