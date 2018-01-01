Український нападник «Гента» Яремчук відзначився голом у другому матчі поспіль (відео)

Також у пасиві форварда жовта картка

Український нападник «Гента» відзначився голом у другому матчі поспіль. В 23 турі Ліги Жупіле команда Романа Яремчука гостювала в «Антверпені». Форвард відкрив рахунок на 34 хвилині. Також у пасиві форварда жовта картка. Нагадаємо, у попередньому турі Яремчук у матчі з «Локереном» відзначився дублем. У