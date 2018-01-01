Український нападник «Гента» Яремчук відзначився голом у другому матчі поспіль (відео)
- Сьогодні, 18:22
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Роман Яремчук. Фото: ФК Гент
Також у пасиві форварда жовта картка
Український нападник «Гента» відзначився голом у другому матчі поспіль.
В 23 турі Ліги Жупіле команда Романа Яремчука гостювала в «Антверпені».
Форвард відкрив рахунок на 34 хвилині.
Також у пасиві форварда жовта картка.
Нагадаємо, у попередньому турі Яремчук у матчі з «Локереном» відзначився дублем.
У поточному сезоні форвард провів 19-й матч у складі «Гента» - він забив вже шість голів і зробив два асисти.