  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Український півзахисник відзначився голом та зробив гольову передачу у матчі Кубка Туреччини (відео)

    На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті
    Півзахисник «Гіресунспора» Дмитро Коркішко віддав гольову передачу і забив в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини проти «Істанбула» (3:1). На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті, який сам і заробив .
    • Вчора, 19:27
    • Розсилка
    Дмитро Коркішко (зліва)
    Дмитро Коркішко (зліва)

    На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті

    Півзахисник «Гіресунспора» Дмитро Коркішко віддав гольову передачу і забив в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини проти «Істанбула» (3:1).

    На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті, який сам і заробив

    .

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ