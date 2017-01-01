Український півзахисник відзначився голом та зробив гольову передачу у матчі Кубка Туреччини (відео)

На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті

Півзахисник «Гіресунспора» Дмитро Коркішко віддав гольову передачу і забив в першому матчі 1/8 фіналу Кубка Туреччини проти «Істанбула» (3:1). На 14-й хвилині матчу українець зробив гольову передачу, а на 72-й реалізував пенальті, який сам і заробив .