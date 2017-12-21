  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео
    Відео

    Українського чемпіона світу кинули головою у сніговий замет (відео)

    Срібний призер Олімпіади-2016 розважився у Києві
    У Києві срібного призера Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жана Беленюка спортсмени кинули головою у замет. Відео інциденту з'явилось на сторінці Беленюка у Instagram. «Спроби борців зробити фото взимку у замету закінчуються приблизно так», – йдеться в дописі до відео. На відео Жан Беленюк разом з двома товаришами по
    • Вчора, 09:53
    • Розсилка
    Жан Беленюк
    Жан Беленюк

    Срібний призер Олімпіади-2016 розважився у Києві

    У Києві срібного призера Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жана Беленюка спортсмени кинули головою у замет.

    Відео інциденту з'явилось на сторінці Беленюка у Instagram.

    «Спроби борців зробити фото взимку у замету закінчуються приблизно так», – йдеться в дописі до відео.

    На відео Жан Беленюк разом з двома товаришами по боротьбі хотів зробити спільне фото на тлі снігових заметів у Києві.

    Та фотограф увімкнув режим зйомки, тож спортсмени вирішили пожартувати і покидали один одного в сніг.

    Джерело: 24 канал

    Олімпіада-2016 спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ