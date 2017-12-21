Українського чемпіона світу кинули головою у сніговий замет (відео)

Срібний призер Олімпіади-2016 розважився у Києві

У Києві срібного призера Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жана Беленюка спортсмени кинули головою у замет. Відео інциденту з'явилось на сторінці Беленюка у Instagram. «Спроби борців зробити фото взимку у замету закінчуються приблизно так», – йдеться в дописі до відео. На відео Жан Беленюк разом з двома товаришами по