Українського чемпіона світу кинули головою у сніговий замет (відео)
- Вчора, 09:53
-
Розсилка
Жан Беленюк
Срібний призер Олімпіади-2016 розважився у Києві
У Києві срібного призера Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби Жана Беленюка спортсмени кинули головою у замет.
Відео інциденту з'явилось на сторінці Беленюка у Instagram.
«Спроби борців зробити фото взимку у замету закінчуються приблизно так», – йдеться в дописі до відео.
На відео Жан Беленюк разом з двома товаришами по боротьбі хотів зробити спільне фото на тлі снігових заметів у Києві.
Та фотограф увімкнув режим зйомки, тож спортсмени вирішили пожартувати і покидали один одного в сніг.
Джерело: 24 канал