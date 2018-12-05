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    Усик готовий завершити кар'єру після титулу абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі (відео)

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    Олександр Усик - Усик готовий завершити кар'єру після титулу абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі (відео)
    Олександр Усик

    На даний момент українському боксеру 31 рік

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) після завоювання титулу абсолютного чемпіона і в суперважкому дивізіоні задумається про завершення кар'єри.

    Про це заявив сам український боксер.

    «Я буду робити те, що роблю до цього часу, поки пре, поки я відчуваю, що це мені подобається, що це те, що я хочу, що є вогонь всередині це робити. Як тільки я побачу десь здалеку, що вогник стає менше і його потрібно роздувати, то, думаю, варто задуматися про те, що «стоп». І знаходити якийсь інший шлях діяльності, який буде також тебе стимулювати і надихати», - заявив боксер.

    «Я буду чекати сигналу від Всевишнього. І абсолютне домінування в суперважкій вазі - це буде сигналом про те, що я можу сказати і собі, і фанатам, які мене підтримують, і тим людям, які дивляться бокс і мене зокрема, слова подяки за підтримку. І сказати: «Всім мир, я йду в інші двері», - додав Усик.

    Зазначимо, що 17 січня 2019 року Усику виповниться 32 роки.

    Нагадаємо, промоутер Френк Воррен завив, що українець може вже 13 квітня провести бій з Ентоні Джошуа.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Олександр Усик
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