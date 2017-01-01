В матчі національної хокейної ліги сталася масова бійка (відео)
- Сьогодні, 08:50
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Фото: EPSN
Загалом же арбітри призначили хокеїстам 52 штрафні хвилини
В поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між «Колорадо» та «Аризоною» (6:2) сталася масова бійка між хокеїстами.
В середині другого періоду захисник «арізонських койотів» Зак Ріналдо жорстко зіграв проти свого суперника, після чого той підійнявся з криги лиш за деякий час.
На порушника налетів Семюел Жирар, однак Ріналдо потужним ударом у обличчя відправив на кригу і другого опонента.
Внаслідок цього сталася масова сутичка між хокеїстами обох клубів, у ході якої Ерік Джонсон впевнено «поквитався» з Заком Ріналдо за скривджених одноклубників, а постраждалий раніше Натан МакКіннон побився з Джошем Арчібальдом.
Загалом же арбітри призначили хокеїстам 52 штрафні хвилини.
Джерело: newwest.media