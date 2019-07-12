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    Вболівальники ДР Конго напали на міністра через поразку збірної з футболу

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    Вболівальники ДР Конго напали на міністра через поразку збірної з футболу

    В результаті атаки міністру порвали одяг

    Вболівальники збірної ДР Конго залишилися вкрай незадоволені вильотом національної команди з Кубка африканських націй.

    7 липня збірна ДР Конго зустрічалася з Мадагаскаром в 1/8 фіналу турніру. За 90 хвилин матчу команди не виявили переможця - 2:2. При цьому конголезці врятувалися від поразки в основний час на останній хвилині. У серії пенальті мадагаскарці виявилися точнішими.

    Після невдачі збірної постраждав міністр спорту ДР Конго. Після повернення команди на батьківщину з Єгипту, де проходив турнір, в аеропорту на чиновника напали незадоволені вболівальники. В результаті атаки міністру порвали одяг.

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