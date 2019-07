Вболівальники ДР Конго напали на міністра через поразку збірної з футболу

В результаті атаки міністру порвали одяг

Вболівальники збірної ДР Конго залишилися вкрай незадоволені вильотом національної команди з Кубка африканських націй.

7 липня збірна ДР Конго зустрічалася з Мадагаскаром в 1/8 фіналу турніру. За 90 хвилин матчу команди не виявили переможця - 2:2. При цьому конголезці врятувалися від поразки в основний час на останній хвилині. У серії пенальті мадагаскарці виявилися точнішими.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB