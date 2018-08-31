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    «Ворскла» перемогла «Чорноморець» завдяки автоголу на 87-й хвилині (відео)

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    Фото: ФК Ворскла - «Ворскла» перемогла «Чорноморець» завдяки автоголу на 87-й хвилині (відео)
    Фото: ФК Ворскла

    31-го серпня відбувся стартовий матч сьомого туру Прем'єр-ліги України

    У першому матчі сьомого туру Прем'єр-ліги України в Полтаві «Ворскла» обіграла «Чорноморець» - 2:1.

    Владислав Кулач на 24-й хвилині не реалізував пенальті.

    На 49-й хвилині 25-річний форвард виправився і забив гол, зігравши на добиванні головою.

    Артем Черній на 62-й хвилині прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок.

    У кінцівці матчу Дмитро Рижук зрізав м'яч у власні ворота.

    Прем'єр-ліги України з футболу

    Матч 7-го туру

    «Ворскла» - «Чорноморець» 2:1 (0:0)

    Голи: 1:0 - Кулач (49), 1:1 - Черній (62), 2:1 - Рижук (87, авт)

    «Ворскла»: Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Артур, Шарпар, Скляр (Габелок, 74), Кобахідзе, Ребенок, Коломоєць (Ніколас Карека, 68), Кулач (Сергійчук, 90).

    «Чорноморець»: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Черній, Савченко, Леонов (Карноза, 46), Смирнов, Мусолітін (Татарков, 60), Діденко (Коваль, 81).

    Попередження: Скляр (3), Смирнов (54), Трубочкін (59), Ніколас Карека (73), Шарпар (85), Грачов (89), Габелок (90).

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