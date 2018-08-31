«Ворскла» перемогла «Чорноморець» завдяки автоголу на 87-й хвилині (відео)
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Розсилка
31-го серпня відбувся стартовий матч сьомого туру Прем'єр-ліги України
У першому матчі сьомого туру Прем'єр-ліги України в Полтаві «Ворскла» обіграла «Чорноморець» - 2:1.
Владислав Кулач на 24-й хвилині не реалізував пенальті.
На 49-й хвилині 25-річний форвард виправився і забив гол, зігравши на добиванні головою.
Артем Черній на 62-й хвилині прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок.
У кінцівці матчу Дмитро Рижук зрізав м'яч у власні ворота.
Прем'єр-ліги України з футболу
Матч 7-го туру
«Ворскла» - «Чорноморець» 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Кулач (49), 1:1 - Черній (62), 2:1 - Рижук (87, авт)
«Ворскла»: Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Артур, Шарпар, Скляр (Габелок, 74), Кобахідзе, Ребенок, Коломоєць (Ніколас Карека, 68), Кулач (Сергійчук, 90).
«Чорноморець»: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Черній, Савченко, Леонов (Карноза, 46), Смирнов, Мусолітін (Татарков, 60), Діденко (Коваль, 81).
Попередження: Скляр (3), Смирнов (54), Трубочкін (59), Ніколас Карека (73), Шарпар (85), Грачов (89), Габелок (90).