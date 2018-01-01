Як екс-гравця «Динамо» Віду зустрічали піснями в Туреччині (відео)

Віда вже прибув у розташування турецького клубу

Вже колишній захисник київського «Динамо» Домагой Віда прибув до Стамбула, де буде грати за місцевий «Бешикташ». Віда сьогодні прибув до Стамбула і зустрів активних турецьких уболівальників, які вітали новачка піснями. Хорват, якого «орли» вже встигли презентувати в своєму Twitter, вже в найближчі дні буде



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Домагой Віда. Фото: ФК Бешикташ

Віда вже прибув у розташування турецького клубу

Вже колишній захисник київського «Динамо» Домагой Віда прибув до Стамбула, де буде грати за місцевий «Бешикташ».

Віда сьогодні прибув до Стамбула і зустрів активних турецьких уболівальників, які вітали новачка піснями.

Хорват, якого «орли» вже встигли презентувати в своєму Twitter, вже в найближчі дні буде офіційно представлений як гравець «Бешикташа».

Нагадаємо, що керівництво «Динамо» всіляко намагалося утримати захисника в своєму клубі, але Віда вибрав турецьку Суперлігу.