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    Як екс-гравця «Динамо» Віду зустрічали піснями в Туреччині (відео)

    Віда вже прибув у розташування турецького клубу
    Вже колишній захисник київського «Динамо» Домагой Віда прибув до Стамбула, де буде грати за місцевий «Бешикташ». Віда сьогодні прибув до Стамбула і зустрів активних турецьких уболівальників, які вітали новачка піснями. Хорват, якого «орли» вже встигли презентувати в своєму Twitter, вже в найближчі дні буде
    • Сьогодні, 18:37
    • Розсилка
    Домагой Віда. Фото: ФК Бешикташ
    Домагой Віда. Фото: ФК Бешикташ

    Віда вже прибув у розташування турецького клубу

    Вже колишній захисник київського «Динамо» Домагой Віда прибув до Стамбула, де буде грати за місцевий «Бешикташ».

    Віда сьогодні прибув до Стамбула і зустрів активних турецьких уболівальників, які вітали новачка піснями.

    Хорват, якого «орли» вже встигли презентувати в своєму Twitter, вже в найближчі дні буде офіційно представлений як гравець «Бешикташа».

    Нагадаємо, що керівництво «Динамо» всіляко намагалося утримати захисника в своєму клубі, але Віда вибрав турецьку Суперлігу.

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