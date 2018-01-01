Як українські баскетболісти переграли шведів у кваліфікації на Чемпіонат світу (відео)

До Вашої уваги найяскравіші моменти поєдинку у столиці України

Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року з баскетболу. Після цього українці одноосібно очолили відбірну групу, адже у другому матчі команда Латвії перемогла вдома Туреччину. До Вашої уваги найяскравіші моменти зустрічі у Києві: У наступному поєдинку збірна України