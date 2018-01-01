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    Як українські баскетболісти переграли шведів у кваліфікації на Чемпіонат світу (відео)

    До Вашої уваги найяскравіші моменти поєдинку у столиці України
    Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року з баскетболу. Після цього українці одноосібно очолили відбірну групу, адже у другому матчі команда Латвії перемогла вдома Туреччину. До Вашої уваги найяскравіші моменти зустрічі у Києві: У наступному поєдинку збірна України
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    До Вашої уваги найяскравіші моменти поєдинку у столиці України

    Збірна України перемогла у Києві команду Швеції у матчі першого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2019 року з баскетболу.

    Після цього українці одноосібно очолили відбірну групу, адже у другому матчі команда Латвії перемогла вдома Туреччину.

    До Вашої уваги найяскравіші моменти зустрічі у Києві:

    У наступному поєдинку збірна України гратиме 28 червня у Туреччині. Швеція того ж дня зіграє вдома проти Латвії.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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