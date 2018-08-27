Як український боксер Сіренко вже у першому раунді нокаутував конголезця Каленга (відео)



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Владислав Сіренко

Сіренко швидко знайшов підхід до свого опонента, нокаутувавши його лівим боковим по корпусу

26-го серпня в столиці ПАР місті Преторія перспективний український супертяж Владислав Сіренко (9-0, 8 КО) здобув свою дев'яту перемогу на професійному рингу, нокаутувавши в першому раунді конголезця Рокі Каленга (10-3, 5 КО).

Початок бою був досить сумбурним, але Сіренко швидко знайшов підхід до свого опонента, нокаутувавши його лівим боковим по корпусу.





Український боксер після бою підтвердив, що стане одним із спаринг-партнерів росіянина Олександра Повєткіна (34-1, 24 КО) у межах його підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO британцем Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО).





Джерело: boxingnews.com.ua