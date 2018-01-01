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    Як Зінченко відіграв 72 хвилини у матчі «Манчестер Сіті» – «Бернлі» (відео)

    Авторитетний портал оцінив гру Зінченка досить скромно
    Олександр Зінченко взяв участь у матчі 3 раунду Кубка Англії проти «Бернлі». Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі «Манчестер Сіті» на лівому фланзі оборони і провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений Кайлом Вокером. Це був дебют 21-річного гравця в Кубку Англії. На рахунку українця два невлучні удари по
    • Сьогодні, 09:29
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    Олександр Зінченко. Фото: championat.com
    Олександр Зінченко. Фото: championat.com

    Авторитетний портал оцінив гру Зінченка досить скромно

    Олександр Зінченко взяв участь у матчі 3 раунду Кубка Англії проти «Бернлі».

    Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі «Манчестер Сіті» на лівому фланзі оборони і провів на полі 72 хвилини, після чого був замінений Кайлом Вокером. Це був дебют 21-річного гравця в Кубку Англії.

    На рахунку українця два невлучні удари по воротах суперника, 62 передачі з точністю 94%, а також 3 успішні спроби відбору. Авторитетний портал WhoScored оцінив гру Зінченка досить скромно – оцінка 6,6 одна з найгірших в команді.

    Відзначимо, що «Манчестер Сіті» впевнено переміг «Бернлі» (4:1) та вийшов у наступний раунд Кубка Англії.

    Джерело: Футбол 24

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