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    Заваров переглядав для «Динамо» форварда «Віллема II» Соля (відео)

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    Фран Соль - Заваров переглядав для «Динамо» форварда «Віллема II» Соля (відео)
    Фран Соль

    У чемпіонаті Нідерландів Соль ділить перше місце в гонці бомбардирів з Люком де Йонгом

    Скаут «Динамо» Олександр Заваров переглядав форварда «Віллема II» Франа Соля.

    У поточному сезоні 26-річний іспанець зіграв 16 матчів і забив 15 голів.

    У чемпіонаті Нідерландів Соль ділить перше місце в гонці бомбардирів з Люком де Йонгом.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» хотіло орендувати Соля цього літа, але гравця були готові тільки продати.

    Влітку його ціна, за даними Transfermarkt, становила 2,5 млн євро, зараз - 4 млн євро.

    Соль грав за команди «Реала» U-17, U-19 і «С», також віддавався в оренду в «Луго» і «Реал Ов'єдо». Після «Реала» виступав за «Вільярреал Б», а в 2016 році на правах вільного агента перейшов в «Віллем II».

    Виступає на позиції форварда і під нападником.

    Його контракт з нідерландським клубом закінчується в червні 2019 року, але є опція продовження ще на рік.

    Джерело: FootballHub

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