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    Збірна Іспанії з баскетболу провела перші тренування перед матчем з Україною (відео)

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    Фото: ФБУ - Збірна Іспанії з баскетболу провела перші тренування перед матчем з Україною (відео)
    Фото: ФБУ

    Наші суперники працювали повним складом

    Чоловіча збірна Іспанії почала підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти України та Латвії.

    У понеділок, 10-го вересня, іспанці провели перші два тренування.

    Роботою керував тренерський штаб на чолі з Серджіо Скаріоло, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Наші суперники працювали повним складом.

    Тренувалися навіть П’єр Оріола, Ільмане Діоп, Себаст’єн Саєс та Хав’єр Бейран, які через завантаженість в клубах добралися до тренувального табору збірної в Гвадалахарі лише вночі напередодні заняття.

    У Гвадалахарі збірна Іспанії тренуватиметься до 13 вересня.

    Того дня о 13:00 за київським часом вирушить до України.

    Нагадаємо, збірні України та Іспанії зіграють 14 вересня в столичному Палаці спорту. Початок о 19:00.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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