Збірна Іспанії з баскетболу провела перші тренування перед матчем з Україною (відео)



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Фото: ФБУ

Наші суперники працювали повним складом

Чоловіча збірна Іспанії почала підготовку до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти України та Латвії.

У понеділок, 10-го вересня, іспанці провели перші два тренування.

Роботою керував тренерський штаб на чолі з Серджіо Скаріоло, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Наші суперники працювали повним складом.

Тренувалися навіть П’єр Оріола, Ільмане Діоп, Себаст’єн Саєс та Хав’єр Бейран, які через завантаженість в клубах добралися до тренувального табору збірної в Гвадалахарі лише вночі напередодні заняття.

У Гвадалахарі збірна Іспанії тренуватиметься до 13 вересня.

Того дня о 13:00 за київським часом вирушить до України.

Нагадаємо, збірні України та Іспанії зіграють 14 вересня в столичному Палаці спорту. Початок о 19:00.