Збірна України U-16 з баскетболу у контрольному матчі перемогла однолітків з Грузії (відео)



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Фото: ФБУ

31 липня наша команда вдруге зіграє в Києві проти команди Грузії

Збірна України U-16 з баскетболу України у Києві перемогла в контрольному матчі Грузію.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Найкращими у складі збірної України стали Ковляр, в активі якого 19 очок, 6 перехоплень та 5 підбирань та Івашов, який набрав 17 очок.

У грузинів найрезультативнішим гравцем матчу став Тавакарашвілі, який відзначився 20 очками та 9 підбираннями.

31 липня наша команда вдруге зіграє в Києві проти команди Грузії.

Цей матч відбудеться о 17:00.

Товариський матч з баскетболу

Україна U-16 – Грузія U-16 78-71 (19:17, 14:18, 18:21, 27:15)

Україна U-16: Ковляр 19 + 6 перехоплень + 5 передач, Коваль 13, Мелашич 6, Литвинов 4 + 5 підбирань – 4 втрати, Шумейко 0 + 3 передачі – старт, Івашов 17 + 5 підбирань, Тиртишник 11 + 4 передачі, Горобченко 5 + 4 підбирання + 3 передачі, Лопухов 3 + 5 підбирань, Лесік 0