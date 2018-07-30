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    Збірна України U-16 з баскетболу у контрольному матчі перемогла однолітків з Грузії (відео)

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    Фото: ФБУ - Збірна України U-16 з баскетболу у контрольному матчі перемогла однолітків з Грузії (відео)
    Фото: ФБУ

    31 липня наша команда вдруге зіграє в Києві проти команди Грузії

    Збірна України U-16 з баскетболу України у Києві перемогла в контрольному матчі Грузію.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Найкращими у складі збірної України стали Ковляр, в активі якого 19 очок, 6 перехоплень та 5 підбирань та Івашов, який набрав 17 очок.

    У грузинів найрезультативнішим гравцем матчу став Тавакарашвілі, який відзначився 20 очками та 9 підбираннями.

    31 липня наша команда вдруге зіграє в Києві проти команди Грузії.

    Цей матч відбудеться о 17:00.

    Товариський матч з баскетболу

    Україна U-16 – Грузія U-16 78-71 (19:17, 14:18, 18:21, 27:15)

    Україна U-16: Ковляр 19 + 6 перехоплень + 5 передач, Коваль 13, Мелашич 6, Литвинов 4 + 5 підбирань – 4 втрати, Шумейко 0 + 3 передачі – старт, Івашов 17 + 5 підбирань, Тиртишник 11 + 4 передачі, Горобченко 5 + 4 підбирання + 3 передачі, Лопухов 3 + 5 підбирань, Лесік 0

    Збірна України баскетбол
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