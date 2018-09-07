  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    «Земгале» розгромив «Білий Барс» на Donbass Open Cup (відео)

    • Розсилка
    Фото: ХК Донбас - «Земгале» розгромив «Білий Барс» на Donbass Open Cup (відео)
    Фото: ХК Донбас

    Латвійський клуб впритул наблизився до перемоги на турнірі

    У Дружківці відбувся перший матч другого ігрового дня Donbass Open Cup, в якому зіграли «Білий Барс» і «Земгале».

    Віце-чемпіон Латвії впевнено почали матч проти бронзового призера Української хокейної ліги, відзначившись двома швидкими шайбами.

    В кінці періоду Богдан Арабов міг відіграти одну шайбу, але в останній момент ігровий снаряд зірвався з ключки форварда в забивній позиції.

    У другому періоді «Земгале» також зміг провести швидкий гол, не дозволивши «Барсам» почати гру з чистого аркуша, а під кінець другої 20-хвилинки хет-трик вдалося оформити Рустаму Бегову.

    За схожим сценарієм пройшов і третій період матчу, в якому «Земгале» відзначився ще тричі, «Білий Барс» запам'ятався хіба що невеликою бійкою захисників Павла Тарана та Іллі Макарова.

    Таким чином, «Земгале» набрав 6 очок і впритул наблизився до завоювання трофея.

    Зазначимо, що при рівності очок між командами в першу чергу враховуються особисті зустрічі, а потім різниця закинутих шайб між собою без урахування гіршої команди.

    Джерело: Xsport.ua

    хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ