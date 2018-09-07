«Земгале» розгромив «Білий Барс» на Donbass Open Cup (відео)



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Фото: ХК Донбас

Латвійський клуб впритул наблизився до перемоги на турнірі

У Дружківці відбувся перший матч другого ігрового дня Donbass Open Cup, в якому зіграли «Білий Барс» і «Земгале».

Віце-чемпіон Латвії впевнено почали матч проти бронзового призера Української хокейної ліги, відзначившись двома швидкими шайбами.

В кінці періоду Богдан Арабов міг відіграти одну шайбу, але в останній момент ігровий снаряд зірвався з ключки форварда в забивній позиції.

У другому періоді «Земгале» також зміг провести швидкий гол, не дозволивши «Барсам» почати гру з чистого аркуша, а під кінець другої 20-хвилинки хет-трик вдалося оформити Рустаму Бегову.

За схожим сценарієм пройшов і третій період матчу, в якому «Земгале» відзначився ще тричі, «Білий Барс» запам'ятався хіба що невеликою бійкою захисників Павла Тарана та Іллі Макарова.

Таким чином, «Земгале» набрав 6 очок і впритул наблизився до завоювання трофея.

Зазначимо, що при рівності очок між командами в першу чергу враховуються особисті зустрічі, а потім різниця закинутих шайб між собою без урахування гіршої команди.

Джерело: Xsport.ua