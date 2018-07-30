Зірковий нападник Златан Ібрагімович зробив перший хет-трик у чемпіонаті США (відео)
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Златан Ібрагімович. Фото взяте з twitter.com/MLS
Швед відзначився тричі у воротах «Орландо»
Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович оформив хет-трик у матчі регулярного чемпіонату MLS.
Сталося це у поєдинку проти «Орландо», який його команда виграла з рахунком 4:3.
15 goals in 17 #LAGalaxy appearances.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 липня 2018 р.
Witness @Ibra_official's first hat trick in @MLS pic.twitter.com/KNGqoOFxHq
Златан у клубі «Лос-Анджелес Гелаксі» з 2018 року.
Для нього це перший хет-трик у сезоні. А от перший дубль Ібрагімович оформив уже у дебютній зустрічі
Наразі 36-річний швед провів в MLS 17 матчів і забив 15 м'ячів.
Нагадаємо, напередодні ЧС-2018 з'являлася інформація, що Ібрагімович повернеться у збірну Швеції, але цього не сталося.