Зірковий нападник Златан Ібрагімович зробив перший хет-трик у чемпіонаті США (відео)

Швед відзначився тричі у воротах «Орландо»

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович оформив хет-трик у матчі регулярного чемпіонату MLS.

Сталося це у поєдинку проти «Орландо», який його команда виграла з рахунком 4:3.

15 goals in 17 #LAGalaxy appearances.



Witness @Ibra_official's first hat trick in @MLS pic.twitter.com/KNGqoOFxHq