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    Зірковий нападник Златан Ібрагімович зробив перший хет-трик у чемпіонаті США (відео)

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    Златан Ібрагімович. Фото взяте з twitter.com/MLS - Зірковий нападник Златан Ібрагімович зробив перший хет-трик у чемпіонаті США (відео)
    Златан Ібрагімович. Фото взяте з twitter.com/MLS

    Швед відзначився тричі у воротах «Орландо»

    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович оформив хет-трик у матчі регулярного чемпіонату MLS.

    Сталося це у поєдинку проти «Орландо», який його команда виграла з рахунком 4:3.

    Златан у клубі «Лос-Анджелес Гелаксі» з 2018 року.

    Для нього це перший хет-трик у сезоні. А от перший дубль Ібрагімович оформив уже у дебютній зустрічі

    Наразі 36-річний швед провів в MLS 17 матчів і забив 15 м'ячів.

    Нагадаємо, напередодні ЧС-2018 з'являлася інформація, що Ібрагімович повернеться у збірну Швеції, але цього не сталося.

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