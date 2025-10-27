Головна Техно Авто
Прибуток компанії Porsche впав на 99%: що відбувається з легендарним брендом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Porsche відзвітувала про результати роботи
фото: newsroom.porsche.com

Porsche постраждав від мит та експансії Китаю

У Porsche прозвітували проміжні підсумки за три квартали 2025 року – в компанії відзначають «складні ринкові умови», але запевняють, що все під контролем. Про це пише «Главком» з посиланням на Porsche Newsroom.

За останні дев'ять місяців операційний прибуток компанії скоротився на 99% – з 4 млрд до 40 млн євро. Хоча автомобілі бренду можуть собі дозволити лише ті, хто дуже добре заробляє, сам Porsche тепер заробляє дуже посередньо. Концерн готувався до таких результатів, оскільки зараз компанія займається «надзвичайно дорогою» перебудовою бізнесу на електричні авто.

«У складних ринкових умовах нам вдалося забезпечити стійкий грошовий потік. Натомість ми ще більше зміцнили нашу стратегічну орієнтацію. Тепер ми рішуче реалізуємо чіткі рішення. Результати цього року відбивають вплив нашої стратегічної перебудови. Проте ці заходи вкрай важливі. Ми свідомо йдемо на тимчасове погіршення фінансових показників, щоб зміцнити стійкість та прибутковість Porsche у довгостроковій перспективі», – зазначає CFO Porsche Йохен Брекнер. 

У компанії пояснюють такий провал одразу кількома причинами: перелаштуванням продуктової лінійки, складною ситуацією на китайському ринку та «разовими ефектами», пов'язаними зі ставкою на електромобілі. Окрему роль відіграли й мита – лише цього року вони обійдуться Porsche приблизно в 700 млн євро.

До того ж не всі фінансові показники падають так драматично. У Porsche підкреслили, що чистий грошовий потік від автомобільного бізнесу зріс – з 1,24 млрд євро до 1,34 млрд євро. За словами представників компанії, це «демонструє стійкість операційної діяльності та показує, що Porsche залишається надійним навіть у складних умовах».

Зараз у Porsche готуються зняти з виробництва низку автомобілів з ДВС: Cayman, 718 Boxter та Macan. У компанії впевнені, що електричні автівки у довгостроковій перспективі «виграють гонку прибутковості».

Тим не менш, не можна заперечувати очевидного: подібне падіння прибутку є наслідком серйозних проблем. Важливо підкреслити, що не лише Porsche переживає труднощі. Загалом увесь європейський автопром почувається не найкращим чином. Ті славні часи, коли європейські компанії домінували на ринку, залишилися далеко позаду. Навіть на рідному ринку ЄС німецьким та іншим європейським брендам доводиться дуже нелегко. Китайські виробники пропонують автомобілі значно дешевші та багатші на функціонал.

До слова, Вольфганг Порше, 82-річний онук засновника автомобільного концерну, отримав дозвіл на будівництво приватного підземного гаража та 500-метрового тунелю до нього. Проєкт реалізують у австрійському Зальцбурзі. 

