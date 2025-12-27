Названо 10 китайських брендів із найякіснішими автомобілями

Оприлюднено список найбільш якісних авто Китаю за версією J.D. Power

Китайський підрозділ провідного американського аналітичного агентства J.D. Power презентував результати щорічного дослідження якості автомобілів на ринку КНР. У рейтингу представлені марки, власники яких повідомили про найменшу кількість поломок, дефектів та технічних проблем протягом першого року експлуатації. Про це пише «Главком».

Кожен бренд отримав бали на основі відгуків реальних користувачів. Чим вищий бал – тим кращі показники якості продемонструвала марка у порівнянні з конкурентами. Дослідження охоплює широкий спектр параметрів: від роботи двигуна та трансмісії до стабільності мультимедійних систем.

Топ-10 найбільш якісних брендів Китаю:

Geely – 52.2 бали

Chery – 51.7 бали

Nio – 51.6 бали

GAC – 49.9 бали

Haval – 48.5 бали

Changan – 47.4 бали

Hongqi – 46.4 бали

Li Auto – 46.4 бали

Deepal – 45.7 бали

Xpeng – 44.7 бали

Лідером списку став концерн Geely, який випередив конкурентів завдяки стабільно низькій кількості нарікань на якість збірки. Примітно, що у першу трійку увійшов преміальний бренд електромобілів Nio, що свідчить про високий рівень надійності сучасних електричних платформ.

Дослідження J.D. Power є одним із найавторитетніших у світі, адже воно допомагає потенційним покупцям орієнтуватися в надійності нових моделей, а виробникам – покращувати свої стандарти.

Нагадаємо, річні продажі автомобілів у Китаї знизилися на 8,5% у листопаді, демонструючи друге поспіль місячне падіння та найбільше зниження за останні 10 місяців. Це відбувається на тлі послаблення ажіотажу навколо купівлі транспортних засобів перед скороченням державних субсидій наприкінці року.