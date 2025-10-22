Поліція США представила патрульний автономний автомобіль із ШІ: що він вміє

Один автономний поліцейський автомобіль коштує від $150 до $200 тис.

У США в офісі шерифа округу Маямі-Дейд для роботи будуть використовувати автономний патрульний автомобіль. Він працює за допомогою штучного інтелекту та має багато функцій, які мають стати в пригоді поліціянтам. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Mirror.

Автомобіль Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) розроблений компанією Policing Lab, оснащений різноманітними функціями, що допомагатимуть правоохоронцям. Зокрема йдеться про патрулювання, оскільки це авто може самостійно зупиняти та штрафувати інші машини. Крім цього, завдяки сенсорним екранам PUG може передавати мешканцям та учасникам дорожнього руху важливі повідомлення.

Серед інших можливостей автономного патрульного автомобіля також є тепловізор, камери з оглядом на 360 градусів, сканери номерних знаків та навіть дрон, який запускається з даху транспорту. А для аналізу ситуації, звітності та загалом патрулювання авто застосовує ШІ.

Попри корисні та зручні можливості, автомобіль не замінить людей, а навпаки стане їхнім помічником, каже шериф Маямі-Дейд Розі Кордеро-Штуц. PUG призначений для патрулювання територій, куди складно та небезпечно відправити поліціянтів, а також роботи в надзвичайних ситуаціях. Наприклад, якщо потрібно відправитися в евакуйовану зону для оголошення важливих повідомлень населенню чи криміногенний район, то автономне авто легко впорається із цим.

Автомобіль може передавати учасникам дорожнього руху важливі повідомлення через сенсорні екрани фото: MDSO

Попри свою багатофункціональність, патрульне авто має і недоліки, а саме обмеження швидкості. PUG не можна буде використовувати, наприклад, для переслідування злочинця, оскільки його швидкість обмежена і він не зможе їздити по трасі. Однак патрульні можуть викликати авто на місце подій та отримати відеозапис із дрона.

За річною програмою використання авто PUG, протягом цього часу в транспорті буде знаходитися заступник шерифа. Також плануються демонстрації авто на різних заходах та збір відгуків і думок людей. Зрештою, за результатами опитувань та певних показників буде прийняте рішення, чи варто розширювати проєкт. Однак потім ці авто коштуватимуть для департаменту від 150 до 200 тисяч доларів, оскільки перший автомобіль поліції подарувала компанія-власник.

Раніше «Главком» писав про те, як Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії бачить потенціал у популярній платформі ШІ та заявив, що обожнює ШІ та застосовує його для роботи.