Акції Tesla оновили історичний максимум вперше за рік

Причиною злету акцій стало тестування роботаксі

Майже через рік після досягнення свого останнього піка, акції компанії Tesla нарешті перевищили цю позначку. 16 грудня котирування продемонстрували зростання на 3,07%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MarketWatch.

Згідно з ринковими даними, у вівторок акції закрилися на позначці $489,88, що стало першим рекордом з 17 грудня 2024 року.

Головним каталізатором зростання стало повідомлення гендиректора компанії Ілона Маска про те, що Tesla розпочала активне тестування роботаксі «без людей в машині». Цей технологічний прорив повернув інвесторам віру в потенціал автономного водіння.

Завдяки цьому стрибку статки Маска збільшилися на $8,2 млрд лише за один день. Наразі Forbes оцінює капітал бізнесмена у $684,2 млрд, що на $432,2 млрд більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа.

Попри грудневий тріумф, 2025 рік видався для Tesla непростим. У другому кварталі виторг впав на 12% ($22,5 млрд), а прибуток скоротився на 16%. Поставки автомобілів на ринок зменшилися на 14%, а операційний прибуток обвалився на 42%. Китайський гігант BYD майже наздогнав Tesla за обсягами продажів, створюючи тиск на світовому ринку.

Протягом року акції компанії демонстрували волатильність через політичну активність Маска. У липні котирування втратили понад 7% після заяви мільярдера про створення нової політичної сили, що викликало жорстку критику з боку Дональда Трампа. Інвестори побоювалися, що напруга між Маском і Трампом може негативно вплинути на державну підтримку електромобільної галузі в США.

Водночас Tesla продовжує експансію. Компанія звернулася до британського регулятора Ofgem за ліцензією, щоб у 2026 році розпочати постачання електроенергії для приватних будинків та бізнесу у Великій Британії.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск досяг нової фінансової вершини. Його статок перевищив $600 млрд. Він наближається до того, щоб стати першим трильйонером в історії, пише «Главком».

Згідно з оцінками журналу Forbes, основним фактором цього зростання стало різке підвищення вартості його космічної компанії SpaceX. Після успішної угоди з інвесторами, компанію оцінили у $800 млрд. Оскільки Маск володіє значною часткою в SpaceX, його особисті статки також значно зросли – наразі вони складають близько $677 млрд.