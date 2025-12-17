Головна Техно Авто
Акції Tesla оновили історичний максимум вперше за рік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Акції Tesla оновили історичний максимум вперше за рік
фото з відкритих джерел

Причиною злету акцій стало тестування роботаксі

Майже через рік після досягнення свого останнього піка, акції компанії Tesla нарешті перевищили цю позначку. 16 грудня котирування продемонстрували зростання на 3,07%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MarketWatch.

Згідно з ринковими даними, у вівторок акції закрилися на позначці $489,88, що стало першим рекордом з 17 грудня 2024 року.

Головним каталізатором зростання стало повідомлення гендиректора компанії Ілона Маска про те, що Tesla розпочала активне тестування роботаксі «без людей в машині». Цей технологічний прорив повернув інвесторам віру в потенціал автономного водіння.

Завдяки цьому стрибку статки Маска збільшилися на $8,2 млрд лише за один день. Наразі Forbes оцінює капітал бізнесмена у $684,2 млрд, що на $432,2 млрд більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа.

Попри грудневий тріумф, 2025 рік видався для Tesla непростим. У другому кварталі виторг впав на 12% ($22,5 млрд), а прибуток скоротився на 16%. Поставки автомобілів на ринок зменшилися на 14%, а операційний прибуток обвалився на 42%. Китайський гігант BYD майже наздогнав Tesla за обсягами продажів, створюючи тиск на світовому ринку.

Протягом року акції компанії демонстрували волатильність через політичну активність Маска. У липні котирування втратили понад 7% після заяви мільярдера про створення нової політичної сили, що викликало жорстку критику з боку Дональда Трампа. Інвестори побоювалися, що напруга між Маском і Трампом може негативно вплинути на державну підтримку електромобільної галузі в США.

Водночас Tesla продовжує експансію. Компанія звернулася до британського регулятора Ofgem за ліцензією, щоб у 2026 році розпочати постачання електроенергії для приватних будинків та бізнесу у Великій Британії.

Нагадаємо, американський підприємець Ілон Маск досяг нової фінансової вершини. Його статок перевищив $600 млрд. Він наближається до того, щоб стати першим трильйонером в історії, пише «Главком».

Згідно з оцінками журналу Forbes, основним фактором цього зростання стало різке підвищення вартості його космічної компанії SpaceX. Після успішної угоди з інвесторами, компанію оцінили у $800 млрд. Оскільки Маск володіє значною часткою в SpaceX, його особисті статки також значно зросли – наразі вони складають близько $677 млрд.

