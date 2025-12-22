Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава
У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок – компенсація автоцивілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% – держава. У результаті ветеран отримує поліс без оплати.
Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:
- мають посвідчення ветерана (Учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни) у застосунку «Дія»;
- договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
- об’єм двигуна автомобіля – до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт;
- авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.
Щоб скористатися послугою потрібно:
- оновити застосунок і зайти в «Дію»;
- перейти в розділ «Сервіси» → «Ветеран Pro»;
- обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;
- зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
- вибрати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – це страховий поліс, який зобов'язаний мати кожен власник транспортного засобу в Україні.
Основна функція автоцивілки полягає в покритті витрат, пов’язаних із заподіянням шкоди третім особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Іншими словами, цей поліс захищає інтереси постраждалих, гарантуючи компенсацію завданих збитків.
Нагадаємо, в Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто.
До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія».
