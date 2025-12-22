Головна Техно Авто
search button user button menu button

Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
Аби скористатися послугою потрібно мати статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни
фото: «Дія»

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок – компенсація автоцивілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% – держава. У результаті ветеран отримує поліс без оплати.

Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

  • мають посвідчення ветерана (Учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни) у застосунку «Дія»;
  • договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;
  • об’єм двигуна автомобіля – до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт;
  • авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.

Щоб скористатися послугою потрібно:

  • оновити застосунок і зайти в «Дію»;
  • перейти в розділ «Сервіси» → «Ветеран Pro»;
  • обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;
  • зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);
  • вибрати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – це страховий поліс, який зобов'язаний мати кожен власник транспортного засобу в Україні.

Основна функція автоцивілки полягає в покритті витрат, пов’язаних із заподіянням шкоди третім особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Іншими словами, цей поліс захищає інтереси постраждалих, гарантуючи компенсацію завданих збитків.

Нагадаємо, в Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія».

Читайте також:

Теги: Дія ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: деталі скандалу
17 грудня, 23:16
Вектеран Микола Калінов розповів про проблеми зі здоров'ям через неякісний протез
Скандал у Чернівцях: ветерани заявили на фірму зі Львова через неякісне протезування та шахрайство
17 грудня, 15:32
Бойовий досвід сам по собі не впливає на розмір пенсії чи право на достроковий вихід у загальній страховій пенсійній системі
Як США захищають ветеранів: що Україна може запозичити
16 грудня, 17:35
За першу половину поточного року виторг резидентів «Дія.City» склав 267,6 млрд грн
Скільки заробляють резиденти «Дія.City»? Список найуспішніших компаній
13 грудня, 14:56
Найстаріший чоловік Північної Ірландії Норман Ірвін
107-річний ветеран Другої світової війни з Ірландії назвав cекрет довголіття
9 грудня, 09:19
Андрій Білецький
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил Оборони
6 грудня, 15:07
Юрій Бондаренко був нагороджений відзнаками, серед яких медалі «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни»
«Повернувся на фронт після звільнення». Історія Юрія Бондаренка, якого вбили у Львові
5 грудня, 05:21
Парламент утворив три тимчасові слідчі комісії, які займатимуться різними питаннями
Рада створила декілька слідчих комісій: чим займатимуться
4 грудня, 11:44
Кабінет міністрів виділив 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
26 листопада, 18:02

Авто

Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі
Акції Tesla оновили історичний максимум вперше за рік
Акції Tesla оновили історичний максимум вперше за рік
Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей
Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей
Volkswagen готується до першого за 88 років закриття виробництва в Німеччині
Volkswagen готується до першого за 88 років закриття виробництва в Німеччині
ДТП можна буде оформлювати через «Дію»: рішення уряду
ДТП можна буде оформлювати через «Дію»: рішення уряду
Європа готує потужну відповідь на засилля електрокарів із Китаю
Європа готує потужну відповідь на засилля електрокарів із Китаю

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua