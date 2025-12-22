Ветерани можуть отримати в «Дії» компенсацію за автоцивілку: деталі

Аби скористатися послугою потрібно мати статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава

У застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів і ветеранок – компенсація автоцивілки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, ще 50% – держава. У результаті ветеран отримує поліс без оплати.

Подати заявку можуть користувачі, які відповідають таким умовам:

мають посвідчення ветерана (Учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни) у застосунку «Дія»;

договір автоцивілки оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги;

об’єм двигуна автомобіля – до 2500 куб. см або електродвигун потужністю до 100 кВт;

авто використовується для особистих потреб, не для перевезень або таксі.

Щоб скористатися послугою потрібно:

оновити застосунок і зайти в «Дію»;

перейти в розділ «Сервіси» → «Ветеран Pro»;

обрати послугу «Компенсація автоцивілки»;

зазначити пільговий договір (він підтягнеться автоматично);

вибрати «Дія.Картку» для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – це страховий поліс, який зобов'язаний мати кожен власник транспортного засобу в Україні. Основна функція автоцивілки полягає в покритті витрат, пов’язаних із заподіянням шкоди третім особам у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Іншими словами, цей поліс захищає інтереси постраждалих, гарантуючи компенсацію завданих збитків.

Нагадаємо, в Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким оформлення європротоколу можливе через застосунок «Дія».