Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами
За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі
фото: Поліція Поморського воєводства Польщі

Суд обрав зловмиснику тримісячний арешт

У Польщі поліція затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного в підпалах автомобілів з українськими номерними знаками. Зловмисника затримали безпосередньо після чергового підпалу транспортного засобу, що мав українську реєстрацію. Про це повідомили у міській поліції, пише «Главком».

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ємності з рідинами та речовинами, які, за попереднім висновком експерта, могли бути використані для виготовлення саморобних вибухових сумішей. Також були знайдені залишки горючих матеріалів, якими чоловік користувався під час підпалів.

Слідство встановило, що палій навмисно підривав автомобілі з українськими номерними знаками, однак через розповсюдження вогню постраждали й авто з польськими номерами, що належали місцевим жителям. Загальні збитки оцінюються щонайменше у 262 тис. злотих.

Зібрані докази дозволили пред’явити затриманому обвинувачення в знищенні чужого майна. Суд обрав йому тримісячний арешт. За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До слова, у Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи.

Теги: Польща поліція слідство арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною на Білоцерківщині
На Київщині невідомі стріляли у собаку: поліція взялась за справу
21 вересня, 00:11
Українці визнали свою провину у незаконному проникненні в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
26 вересня, 23:46
Аналітики ISW розцінюють заяву СЗР як спробу Кремля уникнути відповідальності
ISW: Росія готує інформаційне поле для диверсій проти Польщі
1 жовтня, 08:31
Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету
Кіт, що сидить на доларах, став зіркою Інтернету
2 жовтня, 17:07
Одна полька принизила іншу, переплутавши її з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
7 жовтня, 03:27
Польські правоохоронці підозрюють росіянина у спробі надіслати вибухівку через кур’єра
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
13 жовтня, 19:03
Владислава Молчанова
Молчанова відхрестилась від звʼязків з Іванющенком і нагадала, як боролась за «Столичний»
25 вересня, 10:14
Туск вважає, що краще оподаткувати банки
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
1 жовтня, 19:52
Підозрюваний Олександр Хілик перед засіданням Апеляційного райсуду. Київ, 8 жовтня 2025 року
Побиття велосипедиста у Києві: розгляд апеляції на арешт Хілика перенесено
8 жовтня, 14:18

Соціум

Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами
У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами
Китай запустив 15 947 дронів для грандіозного світлового шоу та встановив рекорд Гіннеса
Китай запустив 15 947 дронів для грандіозного світлового шоу та встановив рекорд Гіннеса
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
У Фінляндії сталась масштабна автотроща через туман і ожеледицю
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua