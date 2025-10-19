У Польщі затримано чоловіка, який підпалював автомобілі з українськими номерами

За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі

Суд обрав зловмиснику тримісячний арешт

У Польщі поліція затримала 42-річного чоловіка, підозрюваного в підпалах автомобілів з українськими номерними знаками. Зловмисника затримали безпосередньо після чергового підпалу транспортного засобу, що мав українську реєстрацію. Про це повідомили у міській поліції, пише «Главком».

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили ємності з рідинами та речовинами, які, за попереднім висновком експерта, могли бути використані для виготовлення саморобних вибухових сумішей. Також були знайдені залишки горючих матеріалів, якими чоловік користувався під час підпалів.

Слідство встановило, що палій навмисно підривав автомобілі з українськими номерними знаками, однак через розповсюдження вогню постраждали й авто з польськими номерами, що належали місцевим жителям. Загальні збитки оцінюються щонайменше у 262 тис. злотих.

Зібрані докази дозволили пред’явити затриманому обвинувачення в знищенні чужого майна. Суд обрав йому тримісячний арешт. За польським законодавством чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До слова, у Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи.