Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Компанія Volkswagen запускає автівки без керма та педалей
Компанія вивчає реакцію пасажирів на Gen.Urban
фото: volkswagen-group.com

Aвтомобіль-безпілотник без керма та педалей з'явився на вулицях Вольфсбурга

Компанія Volkswagen оголосила про запуск нового етапу випробувань свого повністю безпілотного прототипу під назвою Gen.Urban. Цей автомобіль, призначений для експлуатації у міському середовищі, протягом останнього року тестувався на полігонах, а тепер вийшов на вулиці Вольфсбурга. Про це пише «Главком» із посиланням на volkswagen-group.com.

Головна мета поточних тестів – збір інформації про те, як почуваються та що відчувають пасажири у машині без традиційних органів керування (керма та педалей).

У Volkswagen заявили, що на цьому етапі випробувань вони прагнуть зрозуміти, як пасажири сприймають автономне пересування загалом, і в майбутньому на основі отриманих даних формуватимуть позитивний досвід експлуатації.

Прототип Gen.Urban пропонує випробувачам-добровольцям можливість персоналізації інтер’єру. Пасажири можуть регулювати крісла, клімат, підсвічування та інші параметри, зокрема й заздалегідь, через мобільний застосунок.

Безпілотник пересувається кільцевим маршрутом довжиною 10 км, що проходить через центр Вольфсбурга. Gen.Urban має долати світлофори, перехрестя з круговим рухом, ділянки дорожнього будівництва та затори. Хоча в салоні відведено місце і для «водійського» крісла, прототип поки що пересувається не повністю автономно. Поруч сидить оператор, який контролює ситуацію за допомогою спеціальної панелі керування з джойстиком. Наразі їздити на безпілотнику можуть лише співробітники вольфсбурзького підрозділу VW.

Компанія Volkswagen поки що не конкретизує подальших перспектив саме проєкту Gen.Urban. Однак раніше повідомлялося про розробку вена VW ID. Buzz з комплексом водійських асистентів 4-го рівня автономності. Хоча ID. Buzz збереже традиційні органи керування, у компанії вважають, що у 2026 році він стане основою для європейських парків роботаксi.

Раніше стало відомо, що у лінійці Volkswagen з’явиться бюджетна електрична модель вартістю приблизно 20 тис. євро. Її почнуть виробляти з 2027 року, проте перше зображення електрокара вже опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

автомобіль Volkswagen

