Жахлива деталь у Tesla: 15 людей згоріли живцем через одну помилку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Жахлива деталь у Tesla: 15 людей згоріли живцем через одну помилку
Електронні двері вбивають людей під час аварій
фото із відкритих джерел

Через дефект дверей Tesla загинуло щонайменше 15 людей

Інноваційні електронні ручки Tesla, які стали візитівкою бренду, виявилися смертельно небезпечними в екстремальних ситуаціях. Нове розслідування Bloomberg викрило системну проблему: після аварії електроніка блокує двері, перетворюючи салон автомобіля на замкнену камеру, яку неможливо покинути без сторонньої допомоги. Про це пише «Главком».

За останні кілька років у США зафіксовано щонайменше 15 летальних випадків, коли водії та пасажири не змогли вибратися з палаючих або пошкоджених автівок Tesla через заклинювання дверей.

Власники машин Ілона Маска роками надсилали скарги до американських регуляторів (NHTSA) та подавали судові позови, проте проблему досі не вирішено на рівні конструкції.

На відміну від традиційних автомобілів, де ручки мають механічний зв'язок із замком, у Tesla вони повністю електронні. При відключенні живлення (що часто стається під час ДТП або пожежі) електроніка перестає працювати.
Хоча в автівках передбачені важелі аварійного відкриття, вони часто розташовані в незручних місцях, про які власники не знають або до яких не можуть дотягнутися в стані шоку.

Так, у грудні 2025 року чергова трагедія ледь не сталася у штаті Вірджинія. Поліцейському довелося власноруч розбивати вікно охопленої вогнем Tesla Model Y, оскільки двері були заблоковані. Водія вдалося витягти за лічені секунди до того, як салон повністю згорів. На жаль, у багатьох інших випадках рятувальники просто не встигали втрутитися.

До слова, майже через рік після досягнення свого останнього піка, акції компанії Tesla нарешті перевищили цю позначку. 16 грудня котирування продемонстрували зростання на 3,07%.

Нагадаємо, акції китайської компанії Xiaomi впали на фоні повідомлень ЗМІ про смертельну ДТП за участю електромобіля SU7 у Ченду. Водій загинув, не змігши відчинити двері авто через конструктивний дефект, що викликало занепокоєння щодо безпеки моделі та вплинуло на ринок.

Теги: трагедія розслідування Tesla

