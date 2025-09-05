Головна Світ Соціум
Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Спадкоємець імперії Porsche побудує півкілометровий тунель до свого гаража
Нащадок компанії Porsche побудує власний тунель
фото: Porsche

Підземний тунель прокладуть крізь гору Капуцинерберг

Вольфганг Порше, 82-річний онук засновника автомобільного концерну, отримав дозвіл на будівництво приватного підземного гаража та 500-метрового тунелю до нього. Проєкт реалізують у австрійському Зальцбурзі. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Підземний тунель прокладуть крізь гору Капуцинерберг, на якій розташований маєток Порше. Ця садиба має багату історію: колись там викладала фортепіано сестра Моцарта, а близько 100 років тому жив письменник Стефан Цвейг.

Зазначається, що наявний наземний під'їзд до маєтку є вузьким і незручним. Проте ідея будівництва тунелю викликала значний супротив. У квітні проти проєкту виступили екоактивісти, які зібрали понад 19 тис. підписів під петицією. У ній ідеться про «пільги для надбагатих» та «символ соціальної несправедливості».

Вольфганг Порше – голова наглядових рад Porsche Automobil Holding SE та Porsche AG.

Попри схвалення міським комітетом, остаточне рішення ще має затвердити федеральна земля Зальцбург.

До слова, у Британії іржавий Porsche 356 Speedster 1955 року випуску, який простояв у сараї понад 60 років, виставлено на аукціон за 400 тисяч фунтів стерлінгів – приблизно 22,2 млн гривень

Теги: будівництво Porsche

