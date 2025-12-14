Volkswagen готується до першого за 88 років закриття виробництва в Німеччині

Закриття виробництва в Дрездені є для Volkswagen невеликим кроком у реалізації планів зі скорочення потужностей у Німеччині

Volkswagen припинить випуск автомобілів на своєму заводі в Дрездені – це перший випадок за всю 88-річну історію автовиробника, коли він зупиняє виробництво в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Financial Times.

Закриття складальної лінії відбувається на тлі тиску на грошовий потік найбільшого європейського автовиробника через слабкі продажі в Китаї, послаблення попиту в Європі та вплив американських мит на продажі в США.

Volkswagen уже деякий час намагається переглянути розподіл свого інвестиційного бюджету в розмірі близько 160 млрд євро на найближчі п'ять років, з огляду на довший життєвий цикл бензинових автомобілів. «Ковзний» бюджет, який переглядається щороку, останніми роками скорочується: для періоду 2023–2027 років він становив 180 млрд євро.

Фінансовий директор концерну Арно Антліц у жовтні натякав, що в 2025 році чистий грошовий потік, який раніше прогнозувався близьким до нуля, може вийти у невеликий плюс. Утім, аналітики зазначають, що тиск на компанію збережеться.

«Тиск на грошовий потік у 2026 році, безумовно, буде», – сказав аналітик Bernstein Стівен Райтман. Він додав, що автогрупа шукає способи скоротити витрати й підвищити операційний прибуток.

За його словами, Volkswagen стикається з «масштабними» викликами, адже очікувано довший період експлуатації авто з двигунами внутрішнього згоряння вимагає нових інвестицій. «Доводиться дивитися на нові покоління бензинових технологій», – підкреслив він.

Із моменту запуску виробництва в 2002 році завод у Дрездені випустив менш як 200 000 авто – це менше половини річного обсягу головного заводу VW у Вольфсбурзі.

Закриття виробництва в Дрездені є для Volkswagen невеликим кроком у реалізації планів зі скорочення потужностей у Німеччині. Ці зміни – частина угоди з профспілками, укладеної торік, яка також передбачає скорочення 35 000 робочих місць у бренду VW в Німеччині.

Голова бренду Volkswagen Томас Шефер заявив цього місяця, що рішення про зупинку виробництва було ухвалено «нелегко», але «з економічної точки зору воно було необхідним».

Завод у Дрездені спочатку задумувався як «вітрина» інженерних можливостей Volkswagen і починав із складання преміального седана VW Phaeton.

Після зняття Phaeton з виробництва у 2016 році майданчик перетворився на символ електрифікаційних амбіцій концерну, а останнім часом там випускали електричну модель ID.3.

