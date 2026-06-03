Дорогий бензин штовхає українців до електромобілів: рейтинг моделей

За січень–квітень в Україні зареєстрували 8,5 тис. електромобілів – попит відновлюється після торішнього провалу

На тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на асоціацію «УкрАвтопром».

Чому попит відновлюється

Ще на початку року ринок електромобілів різко просів – з 1 січня 2026 року повернули 20% ПДВ на імпорт електрокарів, що суттєво підвищило ціни. Порівняно з квітнем 2025-го попит впав на 48%. Утім з березня картина змінилася: у квітні зареєстрували на 49% більше електромобілів, ніж у березні. Головна причина відновлення – стрімке зростання цін на бензин і дизель, яке робить електрокар дедалі вигіднішим варіантом.

Нові авто: китайці попереду

З них 1 859 – нові, решта 6 641 – з пробігом. Серед нових лідирує китайський кросовер BYD Leopard 3 завдяки поєднанню ціни, технологій та дизайну. П'ятірка лідерів серед нових електромобілів:

BYD Leopard 3 – 312 од.

BYD Sealion 06 EV – 216 од.

Volkswagen ID. UNYX – 161 од.

Zeekr 001 – 153 од.

Zeekr 7X – 92 од.

Вживані: Nissan і Tesla поза конкуренцією

На вторинному ринку першість тримає Nissan Leaf – доступний і перевірений вибір для тих, хто вперше купує електрокар. Добре продаються й моделі Tesla. П'ятірка лідерів серед вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 898 од.

Tesla Model 3 – 811 од.

Tesla Model Y – 788 од.

Kia Niro EV – 326 од.

Chevrolet Bolt – 325 од.

Нагадаємо, «Главком» писав, що у квітні 2026 року українці ввезли понад 19 тис. вживаних авто – рекордний показник місяця. Електромобілі у структурі імпорту займають лише 11,4% через повернення ПДВ, тоді як рік тому були головним рушієм зростання. До слова, «Главком» повідомляв, що загалом продажі нових легковиків у травні різко впали.