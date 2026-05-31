Головна Техно Авто
search button user button menu button

Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році
У Польщі планують випустити перші 100 тисяч власних електромобілів
фото з відкритих джерел/ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Державна компанія ElectroMobility Poland перезапускає національний автомобільний проєкт із залученням тайванського технологічного гіганта Foxconn

Польща повертається до глобальної перегони автовиробників, кардинально оновивши стратегію створення власного національного бренду електромобілів. Під час спеціальної пресконференції у Варшаві уряд країни, керівництво державних фондів та представники компанії ElectroMobility Poland (EMP) підписали фінальну угоду про фінансування масштабного будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське радіо.

Головною сенсацією заходу стало оголошення про технологічне партнерство з корпорацією Foxconn – найбільшим світовим контрактним виробником електроніки, який останніми роками стрімко завойовує ринок безпілотного та електричного транспорту. Міністр державних активів Польщі Войцех Бальчун визнав, що тривалий час проєкт існував здебільшого на папері у вигляді презентацій та стикався із затримками, проте залучення тайванських інженерів та затвердження бюджету переводить його у практичну інвестиційну фазу.

Фундаментом для розгортання виробництва стане новий завод у місті Явожно (Сілезьке воєводство), який увійде до складу Польського хабу електромобільності. Загальний обсяг фінансування промислової інфраструктури становить 4,5 млрд злотих, які виділяються з програми Національного плану відновлення (KPO) та Фонду реприватизації.

Важливою умовою угоди з Foxconn та її дочірньою структурою Foxtron Vehicle Technologies став повний трансфер технологій та відмова від ідеї звичайного «викруткового» складання. Підприємство функціонуватиме як повноцінний виробничий комплекс замкнутого циклу. Тут виконуватимуться всі ключові етапи створення машин: роботизоване зварювання кузовів, сучасний фарбувальний цех, фінальне збирання готових автомобілів, а також монтаж силових літій-іонних батарей та електричних приводів.

Окремим пунктом програми передбачено відкриття власного науково-дослідного центру (R&D), який фокусуватиметься на розробці програмного забезпечення, дата-аналітиці та цифрових рішеннях для мобільності. Учасники проєкту наголошують на бажанні забезпечити до 70% локалізації: значну частину деталей та комплектувальних постачатимуть підприємства безпосередньо з Польщі та інших держав Євросоюзу.

Польські урядовці та топменеджери EMP вирішили не експериментувати з нішевими преміальними авто, а одразу орієнтуватися на наймасовіші та найбільш затребувані сегменти європейського автомобільного ринку.

Лінійка нового національного бренду на початковому етапі налічуватиме три моделі:

  • Міський кросовер (SUV) – найпопулярніший формат серед сучасних європейських водіїв;
  • Хетчбек/седан класу B – компактні та доступні машини для мегаполісів;
  • Автомобіль класу C – класичний сімейний сегмент.

Усі три моделі будуть побудовані на відкритій модульній платформі Foxconn, яка вже інтегрована під використання штучного інтелекту та передових систем допомоги водієві (ADAS). Міністерка клімату та довкілля Пауліна Генік-Кльоска підкреслила, що створення власного електрокара – це не лише престиж, а й елемент довгострокової енергетичної безпеки та технологічної незалежності Європи.

Згідно із затвердженим графіком, перші серійні 100 тис. польських електромобілів мають зійти з конвеєра заводу в Явожні у 2029 році. Оскільки бренд створюється з нуля, розгортання виробництва відбуватиметься поетапно задля мінімізації ринків ринкового насичення.

Нагадаємо, українські водії, які пересуваються дорогами Польщі, у переважній більшості випадків залишаються абсолютно безкарними після фіксації порушень камерами контролю швидкості. Жорсткі норми та високі штрафи, які Варшава систематично запроваджує для громадян ЄС, виявилися абсолютно неефективними проти водіїв на номерах країн, що не входять до складу блоку.

Читайте також:

Теги: автомобіль Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінрозвитку працює над технічним оновленням функціоналу«єЧерги» для впорядкування пріоритетів руху
На Одещині запрацює «єЧерга» для легкових автомобілів
29 травня, 20:58
Порівняння цін на купівлю квартири в Україні та Польщі
Купити квартиру в Україні та Польщі: порівняння цін на нерухомість
28 травня, 18:13
Збігнєв Зьобро підтвердив, що перебуває на території Сполучених Штатів
Reuters: Посадовець Трампа допоміг отримати візу США польському міністру-втікачу
19 травня, 05:28
Трамп похвалив президента Польщі та назвав його «чудовим бійцем»
Трамп допустив перекидання американських військ з Німеччини до Польщі
9 травня, 05:14
Трагедія сталася у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства.
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
8 травня, 16:16
Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Навроцький заявив, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи «незалежно від поглядів»
Польща готова прийняти американських солдатів. Навроцький планує переконати Трампа
7 травня, 02:56
Курси є частиною урядового плану з підготовки населення Польщі до можливого нападу з боку Росії
Польща масштабує цивільну оборону на тлі війни в Ірані та загроз із боку РФ
5 травня, 03:58
Уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька підтвердила, що підготовка до підписання вийшла на фінішну пряму
Польща за крок до підписання масштабної кредитної угоди з ЄС на переозброєння
3 травня, 13:07

Авто

Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році
Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році
Понад 96% українських водіїв у Польщі уникають штрафів: причина
Понад 96% українських водіїв у Польщі уникають штрафів: причина
Перший електромобіль Ferrari зіткнувся з негативною реакцією в Італії
Перший електромобіль Ferrari зіткнувся з негативною реакцією в Італії
Uklon почав тестувати безпілотне таксі
Uklon почав тестувати безпілотне таксі
Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік
Погані дороги рідше стають причиною ДТП: як змінилася ситуація за рік
Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі
Україна оновила правила міжнародних автобусних перевезень: деталі

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua