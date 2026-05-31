Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Державна компанія ElectroMobility Poland перезапускає національний автомобільний проєкт із залученням тайванського технологічного гіганта Foxconn

Польща повертається до глобальної перегони автовиробників, кардинально оновивши стратегію створення власного національного бренду електромобілів. Під час спеціальної пресконференції у Варшаві уряд країни, керівництво державних фондів та представники компанії ElectroMobility Poland (EMP) підписали фінальну угоду про фінансування масштабного будівництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське радіо.

Головною сенсацією заходу стало оголошення про технологічне партнерство з корпорацією Foxconn – найбільшим світовим контрактним виробником електроніки, який останніми роками стрімко завойовує ринок безпілотного та електричного транспорту. Міністр державних активів Польщі Войцех Бальчун визнав, що тривалий час проєкт існував здебільшого на папері у вигляді презентацій та стикався із затримками, проте залучення тайванських інженерів та затвердження бюджету переводить його у практичну інвестиційну фазу.

Фундаментом для розгортання виробництва стане новий завод у місті Явожно (Сілезьке воєводство), який увійде до складу Польського хабу електромобільності. Загальний обсяг фінансування промислової інфраструктури становить 4,5 млрд злотих, які виділяються з програми Національного плану відновлення (KPO) та Фонду реприватизації.

Важливою умовою угоди з Foxconn та її дочірньою структурою Foxtron Vehicle Technologies став повний трансфер технологій та відмова від ідеї звичайного «викруткового» складання. Підприємство функціонуватиме як повноцінний виробничий комплекс замкнутого циклу. Тут виконуватимуться всі ключові етапи створення машин: роботизоване зварювання кузовів, сучасний фарбувальний цех, фінальне збирання готових автомобілів, а також монтаж силових літій-іонних батарей та електричних приводів.

Окремим пунктом програми передбачено відкриття власного науково-дослідного центру (R&D), який фокусуватиметься на розробці програмного забезпечення, дата-аналітиці та цифрових рішеннях для мобільності. Учасники проєкту наголошують на бажанні забезпечити до 70% локалізації: значну частину деталей та комплектувальних постачатимуть підприємства безпосередньо з Польщі та інших держав Євросоюзу.

Польські урядовці та топменеджери EMP вирішили не експериментувати з нішевими преміальними авто, а одразу орієнтуватися на наймасовіші та найбільш затребувані сегменти європейського автомобільного ринку.

Лінійка нового національного бренду на початковому етапі налічуватиме три моделі:

Міський кросовер (SUV) – найпопулярніший формат серед сучасних європейських водіїв;

Хетчбек/седан класу B – компактні та доступні машини для мегаполісів;

Автомобіль класу C – класичний сімейний сегмент.

Усі три моделі будуть побудовані на відкритій модульній платформі Foxconn, яка вже інтегрована під використання штучного інтелекту та передових систем допомоги водієві (ADAS). Міністерка клімату та довкілля Пауліна Генік-Кльоска підкреслила, що створення власного електрокара – це не лише престиж, а й елемент довгострокової енергетичної безпеки та технологічної незалежності Європи.

Згідно із затвердженим графіком, перші серійні 100 тис. польських електромобілів мають зійти з конвеєра заводу в Явожні у 2029 році. Оскільки бренд створюється з нуля, розгортання виробництва відбуватиметься поетапно задля мінімізації ринків ринкового насичення.

Нагадаємо, українські водії, які пересуваються дорогами Польщі, у переважній більшості випадків залишаються абсолютно безкарними після фіксації порушень камерами контролю швидкості. Жорсткі норми та високі штрафи, які Варшава систематично запроваджує для громадян ЄС, виявилися абсолютно неефективними проти водіїв на номерах країн, що не входять до складу блоку.