Понад 96% українських водіїв у Польщі уникають штрафів: причина

Юридична прогалина та відсутність міжнародних баз даних не дозволяють польським правоохоронцям карати порушників ПДР з-поза меж Євросоюзу

Українські водії, які пересуваються дорогами Польщі, у переважній більшості випадків залишаються абсолютно безкарними після фіксації порушень камерами контролю швидкості. Жорсткі норми та високі штрафи, які Варшава систематично запроваджує для громадян ЄС, виявилися абсолютно неефективними проти водіїв на номерах країн, що не входять до складу блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

Як зазначає видання, польській поліції вдається реально оштрафувати трохи більше ніж 3% таких порушників. За офіційними даними Головної інспекції дорожнього транспорту Польщі (GITD), у 2025 році водії автомобілів на номерах країн з-поза меж ЄС скоїли понад 120 тис. порушень ПДР, які чітко зафіксували автоматичні камери. Проте «листи щастя» та реальні квитанції на оплату змогли отримати лише 3500 осіб.

Абсолютну першість за кількістю антирекордів на дорогах утримують автомобілі з українською реєстрацією. Ба більше, ця цифра стрімко та динамічно зростає з кожним роком:

2023 рік: 52 тис. зафіксованих порушень;

2024 рік: 62,4 тис. випадків;

2025 рік: рекорді 77,2 тис. порушень.

Для порівняння: громадяни Білорусі за минулий рік назбирали трохи більше ніж 7 тис. спалахів фоторадарів, а громадяни РФ – лише 218.

Натомість реальна статистика притягнення до відповідальності виглядає мізерною. За весь минулий рік польські органи оштрафували лише 2500 українців та 42 білорусів. Стосовно водіїв на російських номерах показник ефективності роботи системи взагалі нульовий – жодного штрафу виписати не вдалося.

Юридичний глухий кут

У Головній інспекції Польщі відверто визнають: катастрофічно низький рівень стягнень повʼязаний із повною відсутністю відповідних міжнародних угод між Варшавою та урядами країн-сусідів non-EU. Через це польські бази даних не мають автоматичного доступу до реєстрів власників транспортних засобів України чи Білорусі.

Сьогодні ідентифікація водія за фотографією номерного знака є для польських прикордонників та поліції занадто складним, дорогим і трудомістким процесом. Окремим офіцерам доводиться вручну звіряти кадри з архівними даними Прикордонної служби чи регіональних воєводських управлінь, що не дозволяє оперативно опрацьовувати тисячі щоденних правопорушень. Як наслідок – притягнути водія до відповідальності вдається лише у тому випадку, якщо патрульні зупиняють його безпосередньо «на гарячому» під час фізичного контролю на дорозі.

Через мільйони неоплачених квитанцій державний бюджет Польщі щороку зазнає колосальних збитків, які експерти оцінюють у сотні мільйонів злотих.

Система CANARD на кордоні та примусова перереєстрація

Польські профільні експерти вимагають від уряду негайних та рішучих кроків. Зокрема, керівник провідного польського транспортного порталу brd24.pl Лукаш Зборальський запропонував максимально просте та технічно готове рішення – інтегрувати прикордонні камери контролю на пунктах пропуску з Україною та Білоруссю в єдину автоматизовану систему CANARD.

«Камера має автоматично фотографувати абсолютно кожен іноземний транспортний засіб, що в'їжджає до Польщі або намагається виїхати з неї. Система моментально перевірятиме базу даних на наявність незакритих штрафів за цим держномером. Якщо за водієм числиться борг – він просто фізично не зможе перетнути кордон, поки не оплатить усе до останнього злотого», – пояснює Зборальський.

Паралельно з цим Міністерство інфраструктури Польщі ще минулого року анонсувало масштабну поправку до профільного закону. Нова норма зобов'яже водіїв з України та Білорусі повністю перереєструвати свої автомобілі на польські номери та внести дані в місцеві системи після одного року безперервного перебування в країні. Поки що цей законопроєкт застряг у кабінетах через тривалий розгляд поправок від громадськості, але журналісти дізналися, що міністерство паралельно готує так званий «закон про камери контролю швидкості», який має остаточно ліквідувати всі наявні лазівки для іноземців.

Прикметно, що водії з країн самого Євросоюзу, дані яких легко перевірити через загальноєвропейську систему, порушують правила значно рідше. Проте у 2025 році навіть серед європейців зафіксували аномальний стрибок – рекордні 111 тис. порушень у Польщі (майже впʼятеро більше, ніж у попередні роки), що принесло польській поліції понад 33 тис. успішно стягнутих штрафів.

