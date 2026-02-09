444 тис. авто за рік: як змінився імпорт транспорту в Україну

Найбільше ввезених транспортних засобів було зареєстровано в Києві

Торік в Україну було ввезено 444 860 транспортних засобів – це на 17% більше, ніж у 2024 році, однак майже на третину менше порівняно з показниками 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Український авторинок і надалі залишається орієнтованим на вживані автомобілі: понад 70% імпорту становили машини з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився й склав 9 років. Для порівняння, у 2021 році цей показник був вищим – 11 років.

Серед імпортованих авто траплялися й справжні раритети – від мопеда Honda Monkey 1967 року випуску до класичного Chevrolet Corvette 1971 року. Навіть у сегменті електротранспорту є свої «довгожителі»: найстарішому електромобілю Peugeot iOn виповнилося 15 років.

Напередодні повернення податків на імпорт електрокарів попит на них був особливо високим – кожне четверте авто, ввезене торік, було електричним. За популярністю електромобілі випередили дизельні машини: 109 309 проти 94 014 одиниць відповідно. Водночас першість утримують бензинові авто – 195 059 транспортних засобів.

Показово, що з 504 люксових автомобілів, які підпали під податок на розкіш, половина також виявилася електричною.

Найпопулярнішим брендом серед імпортованих авто став Volkswagen, а найчастіше завозили конкретну модель – Tesla Model Y. При цьому Volkswagen утримував лідерство у 20 областях України. Винятками стали Одеська область, де перше місце посів BMW, Чернігівська й Донецька – з лідером Renault, а в Херсонській області найбільш затребуваним виявився мото-бренд Spark.

Якщо ж розглядати виключно електромобілі, картина ще виразніша: Tesla стала брендом №1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській – китайському BYD.

Найбільше ввезених транспортних засобів було зареєстровано в Києві – 80 425 одиниць. Друге місце посіла Львівська область з 51 730 авто. До п’ятірки лідерів також увійшли Київська (28 179), Дніпропетровська (26 311) та Рівненська (23 608) області.

Нагадаємо, що поки ринок нових автомобілів адаптується до нових податкових реалій, сегмент вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону, продовжує впевнено зростати. У січні 2026 року український автопарк поповнили понад 17 тис. вживаних машин, що на 22% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.