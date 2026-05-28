Перший електромобіль Ferrari зіткнувся з негативною реакцією в Італії

Автомобільний експерт Citi Гаральд Хендріксе зазначив, що виробникам преміумсегмента загалом важко завойовувати ринок електромобілей, і запуск Luce лише підсвітив такі загрози для сприйняття бренду Ferrari

Презентація першого повністю електричного суперкара Ferrari Luce вартістю €550 тис. викликала хвилю обурення серед поціновувачів бренду в Італії, а також об'єднала у спільній критиці представників різних політичних сил та колишнє керівництво компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні публічно висловив розчарування новою моделлю у соціальних мережах, назвавши її надзвичайно дорогою та естетично невдалою. Урядовець зазначив, що новинка виглядає як будь-що інше, але не як справжній Ferrari, та задався питанням, як би на таку «інновацію» відреагував сам засновник компанії Енцо Феррарі. Його висловлювання, ймовірно, посилять чинну напруженість між італійським урядом та родиною Аньєллі-Елканн, яка є найбільшим акцієнтом Ferrari та автогіганта Stellantis.

Не менш жорстко про автомобіль відгукнувся Лука Кордеро ді Монтедземоло, який керував Ferrari понад двадцять років і працював з Енцо Феррарі з юного віку. Він заявив, що компанія ризикує знищити легенду, а сам електромобіль взагалі не заслуговує носити фірмову емблему Гарючого Коня. Монтедземоло також іронічно пожартував, що цей автомобіль китайські виробники точно не стануть копіювати.

До критики на адресу родини Елканн-Аньєллі приєднався й опозиційний центристський депутат Карло Календа, який звинуватив родину акціонерів у підриві провідних промислових здобутків Італії, зокрема й Ferrari.

Розчарування пуристів розділили й інвестори – у вівторок, 26 травня, акції компанії Ferrari впали більш ніж на 8%. Електромобіль позиціонують як «найкомфортніший Ferrari всіх часів», що суперечить традиційному іміджу бренду, який завжди асоціювався зі швидкістю, пристрастю та особливим стилем. Новинку розробляли спільно з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, і в мережі вже висміяли схожість Luce, представленого у незвичному світло-блакитному кольорі, з відомими гаджетами Apple.

