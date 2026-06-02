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В Україні різко впали продажі нових легковиків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні різко впали продажі нових легковиків
У травні українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів
фото з відкритих джерел
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Після тривалого весняного пожвавлення український первинний авторинок продемонстрував відчутний спад

Український авторинок у травні зіткнувся із помітним зниженням темпів реалізації нових транспортних засобів. Фінансові та економічні чинники, разом із сезонним переформатуванням попиту, змусили багатьох потенційних покупців відкласти візити до автосалонів.

Загалом за останній місяць весни українські номери отримали близько 5,5 тис. свіжих легкових машин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.

Травнева статистика продемонструвала від’ємну динаміку в усіх порівняльних зрізах. Експерти зазначають, що подібний просідаючий тренд є реакцією на загальну економічну ситуацію в країні.

Кількість реалізованих нових легковиків у травні 2026 року скоротилася на 11% у порівнянні з квітнем 2026 року. Якщо ж порівнювати поточні показники з травнем 2025 року, то падіння виявилося ще суттєвішим і зафіксувалося на позначці мінус 18%.

Тим не менш, у модельному заліку сюрпризів не відбулося: найнадійнішим і найбільш затребуваним вибором українців для роботи та особистих поїздок залишається витривалий кросовер Renault Duster.

Японська марка Toyota продовжує впевнено очолювати національний рейтинг уподобань. У травні дилерам вдалося реалізувати 745 автомобілів цього бренду. Проте навіть лідер відчув загальне падіння ринку – продажі компанії просіли на 29% порівняно з травнем минулого року.

Повністю перша десятка брендів-лідерів за підсумками травня 2026 року виглядає так:

  • Toyota – 745 од.
  • Skoda – 516 од.
  • Renault – 485 од.
  • Volkswagen – 380 од.
  • BMW – 320 од.
  • BYD – 312 од. (китайський бренд електромобілів продовжує посилювати позиції);
  • Hyundai – 301 од.
  • Mazda – 283 од.
  • Nissan – 238 од.
  • Audi – 181 од.

Українці продовжують активно купувати машини преміум-сегмента (BMW та Audi), а також нарощують інтерес до альтернативного китайського автопрому.

Попри те, що травень відверто розчарував автодилерів низькими показниками, глобальний річний тренд поки що не викликає серйозного занепокоєння. Завдяки високим продажам у січні–квітні, загальні калькуляції ринку демонструють невелику стабільність. З початку 2026 року в Україні вже встигли реалізувати 27 тис. нових легкових автомобілів.

Нагадаємо, державна програма компенсації витрат на пальне завершила роботу 31 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма діяла з 20 березня по 31 травня 2026 року як тимчасовий антикризовий інструмент підтримки громадян на тлі різкого зростання цін на пальне. За словами Свириденко, нею скористалися 2,3 млн українців.

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Теги: автомобіль транспорт

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