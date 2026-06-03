Головна Техно Авто
search button user button menu button

Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента
Під капотом передньопривідного гібрида встановлена знайома силова установка
фото: Hyundai
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Південнокорейський автогігант Hyundai вирішил зробити свій бестселер у сегменті SUV значно ближчим

Популярний гібридний кросовер Tucson 2026 модельного року отримав дві нові доступні модифікації, які дозволять майбутнім покупцям суттєво заощадити. Задля зниження ціни бренд відмовився від системи повного приводу на користь класичного переднього.

Такий стратегічний крок корейців спрямований на залучення раціональних водіїв, які шукають компроміс між паливною ощадливістю, сучасними цифровими опціями та помірним цінником. Нова лінійка дозволяє зменшити початкові витрати на $1500 порівняно з повнопривідними аналогами. Гнучкий підхід до ціноутворення вже приніс плоди: саме запуск економніших версій дозволив компанії продемонструвати рекордні обсяги продажів наприкінці цієї весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motor1.

Нова стартова комплектація, яка отримала комерційну назву Tucson Hybrid SE FWD, оцінена виробником у $32 550 (орієнтовно 1 443 200 грн), що вже включає обов'язку вартість транспортування з заводу до дилерських центрів. Такий цінник дозволив корейській моделі обійти за рівнем доступності свого головного та найбільш запеклого ринкового суперника – японську Toyota RAV4.

Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента фото 1
фото: Hyundai

При цьому зрізання ціни жодним чином не вплинуло на динамічні можливості кросовера. Під капотом передньопривідного варіанта працює перевірена часом та ефективна силова установка:

  • Двигун: 1,6-літровий чотирициліндровий бензиновий турбоагрегат, що працює в тандемі з електромотором;
  • Сумарна потужність: віддача системи становить чималі 231 кінську силу;
  • Крутний момент: 367 Нм (271 фунт-фут), що забезпечує впевнену тягу з низьких обертів;
  • Трансмісія: класична 8-ступінчаста автоматична коробка передбач, яка працює плавно та надійно.

Водночас Hyundai не забуває і про тих покупців, які готові платити за ексклюзивність. Паралельно з виходом бюджетних версій бренд розширив лінійку і в преміальному напрямку, презентувавши особливу дизайнерську комплектацію під назвою Night. Її початкова вартість становить $44 175 (майже 2 млн грн).

Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента фото 2
фото: Hyundai

Ця модифікація створена на базі максимальної версії Limited і вирізняється агресивним «темним» оформленням та розкішним переліком обладнання:

  • Ексклюзивні 19-дюймові легкосплавні диски глибокого чорного кольору, прикрашені контрастними сріблястими емблемами Hyundai;
  • Глянцево-чорне оздоблення переднього та заднього бамперів замість стандартного хрому;
  • Чорні глянцеві корпуси бічних дзеркал та аналогічне темне обрамлення лінії скління;
  • Преміум-пакет: проєкційний дисплей на лобове скло (HUD), топова акустична система Bose та підігрів рульового колеса.

Щоб наочно оцінити позиції оновленого Hyundai Tucson серед ключових конкурентів у 2026 році, експерти проаналізували актуальну вартість аналогічних середньорозмірних гібридних кросоверів на ринку США (ціни вказані з урахуванням вартості доставки до клієнта).

Найдешевшою пропозицією в сегменті залишається соплатформенний Kia Sportage Hybrid, який можна придбати за $31 985 (близько 1 418 145 грн). Нова передньопривідна версія Hyundai Tucson Hybrid розташувалася одразу за ним із цінником $32 550 (1 443 195 грн), що дозволило впевнено обійти колишнього фаворита – Toyota RAV4 Hybrid, вартість якої стартує від $33 495 (1 485 090 грн).

Інші популярні конкуренти суттєво відстають у ціновій гонці за покупця. Так, за гібридний Ford Escape у виконанні ST-Line доведеться викласти щонайменше $35 385 (1 568 890 грн), нова японська модифікація Mazda CX-50 Hybrid обійдеться у $36 245 (1 607 020 грн), а популярна Honda CR-V Hybrid замикає цей список із цінником у $37 080 (1 644 045 грн).

Нагадаємо, на тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів.

Читайте також:

Теги: автомобіль ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За рахунок імпорту торговельні мережі перекриватимуть нестачу українських овочів
Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору
29 травня, 22:36
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 28 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
28 травня, 06:30
За словами гендиректора компанії (праворуч), Україна має реальний потенціал стати регіональним хабом розвитку автономного транспорту
Uklon почав тестувати безпілотне таксі
27 травня, 21:47
Внаслідок пожежі автомобіль Audi Q5 вигорів повністю
Підпал Audi через конфлікт у Гостомелі: поліція затримала підозрюваного
20 травня, 11:53
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 20 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
20 травня, 06:43
У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн
Проїзний на транспорт за майже 5 тис. грн: Київ увійде до четвірки найдорожчих у Європі
19 травня, 12:16
Ціни в Україні на цибулю за тиждень зросли в середньому на 19%
В Україні невпинно дорожчає цибуля: скільки вартує нині
14 травня, 21:03
Рятувальники прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу
Біля Одеси внаслідок ДТП спалахнули три автомобілі
10 травня, 16:48
Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Авто

Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента
Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента
Дорогий бензин штовхає українців до електромобілів: рейтинг моделей
Дорогий бензин штовхає українців до електромобілів: рейтинг моделей
В Україні різко впали продажі нових легковиків
В Україні різко впали продажі нових легковиків
Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році
Польща випустить перші 100 тис. авто власної марки у 2029 році
Понад 96% українських водіїв у Польщі уникають штрафів: причина
Понад 96% українських водіїв у Польщі уникають штрафів: причина
Перший електромобіль Ferrari зіткнувся з негативною реакцією в Італії
Перший електромобіль Ferrari зіткнувся з негативною реакцією в Італії

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Сьогодні, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua