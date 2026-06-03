Hyundai випустив дешевшу версію Tucson 2026 року та обійшов головного конкурента

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Південнокорейський автогігант Hyundai вирішил зробити свій бестселер у сегменті SUV значно ближчим

Популярний гібридний кросовер Tucson 2026 модельного року отримав дві нові доступні модифікації, які дозволять майбутнім покупцям суттєво заощадити. Задля зниження ціни бренд відмовився від системи повного приводу на користь класичного переднього.

Такий стратегічний крок корейців спрямований на залучення раціональних водіїв, які шукають компроміс між паливною ощадливістю, сучасними цифровими опціями та помірним цінником. Нова лінійка дозволяє зменшити початкові витрати на $1500 порівняно з повнопривідними аналогами. Гнучкий підхід до ціноутворення вже приніс плоди: саме запуск економніших версій дозволив компанії продемонструвати рекордні обсяги продажів наприкінці цієї весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Motor1.

Нова стартова комплектація, яка отримала комерційну назву Tucson Hybrid SE FWD, оцінена виробником у $32 550 (орієнтовно 1 443 200 грн), що вже включає обов'язку вартість транспортування з заводу до дилерських центрів. Такий цінник дозволив корейській моделі обійти за рівнем доступності свого головного та найбільш запеклого ринкового суперника – японську Toyota RAV4.

фото: Hyundai

При цьому зрізання ціни жодним чином не вплинуло на динамічні можливості кросовера. Під капотом передньопривідного варіанта працює перевірена часом та ефективна силова установка:

Двигун: 1,6-літровий чотирициліндровий бензиновий турбоагрегат, що працює в тандемі з електромотором;

Сумарна потужність: віддача системи становить чималі 231 кінську силу;

Крутний момент: 367 Нм (271 фунт-фут), що забезпечує впевнену тягу з низьких обертів;

Трансмісія: класична 8-ступінчаста автоматична коробка передбач, яка працює плавно та надійно.

Водночас Hyundai не забуває і про тих покупців, які готові платити за ексклюзивність. Паралельно з виходом бюджетних версій бренд розширив лінійку і в преміальному напрямку, презентувавши особливу дизайнерську комплектацію під назвою Night. Її початкова вартість становить $44 175 (майже 2 млн грн).

фото: Hyundai

Ця модифікація створена на базі максимальної версії Limited і вирізняється агресивним «темним» оформленням та розкішним переліком обладнання:

Ексклюзивні 19-дюймові легкосплавні диски глибокого чорного кольору, прикрашені контрастними сріблястими емблемами Hyundai;

Глянцево-чорне оздоблення переднього та заднього бамперів замість стандартного хрому;

Чорні глянцеві корпуси бічних дзеркал та аналогічне темне обрамлення лінії скління;

Преміум-пакет: проєкційний дисплей на лобове скло (HUD), топова акустична система Bose та підігрів рульового колеса.

Щоб наочно оцінити позиції оновленого Hyundai Tucson серед ключових конкурентів у 2026 році, експерти проаналізували актуальну вартість аналогічних середньорозмірних гібридних кросоверів на ринку США (ціни вказані з урахуванням вартості доставки до клієнта).

Найдешевшою пропозицією в сегменті залишається соплатформенний Kia Sportage Hybrid, який можна придбати за $31 985 (близько 1 418 145 грн). Нова передньопривідна версія Hyundai Tucson Hybrid розташувалася одразу за ним із цінником $32 550 (1 443 195 грн), що дозволило впевнено обійти колишнього фаворита – Toyota RAV4 Hybrid, вартість якої стартує від $33 495 (1 485 090 грн).

Інші популярні конкуренти суттєво відстають у ціновій гонці за покупця. Так, за гібридний Ford Escape у виконанні ST-Line доведеться викласти щонайменше $35 385 (1 568 890 грн), нова японська модифікація Mazda CX-50 Hybrid обійдеться у $36 245 (1 607 020 грн), а популярна Honda CR-V Hybrid замикає цей список із цінником у $37 080 (1 644 045 грн).

Нагадаємо, на тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів.