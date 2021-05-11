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    Американці показали електромобіль для військових

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    Infantry Squad Vehicle - Американці показали електромобіль для військових
    Infantry Squad Vehicle
    Фото: GM Defense

    Американський концерн GM створив військовий електричний всюдихід

    Американці показали електричну версію всюдиходу для армії США Infantry Squad Vehicle. Автор проєкту – GM Defense, оборонний підрозділ концерну General Motors.

    Дизельний двигун потужністю 197 кінських сил з 6-ступінчастим «автоматом» замінили 204-сильною електричною силовою установкою від Chevrolet Bolt. Електромотор обертає задню вісь, але можлива і повнопривідна версія.

    Батарея ємністю 60 кіловат-годин забезпечить позашляховику запас ходу від 113 до 240 кілометрів залежно від умов експлуатації.

    Змінився і кузов всюдихода - Infantry Squad Vehicle отримав вантажну платформу в задній частині, через що тепер він може перевезти не дев'ять, а лише п'ять людей.

    Випробування електромобіля показали, що він здатний впоратися з бездоріжжям не гірше «звичайної» дизельної версії.

    Теги: США Chevrolet Bolt
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