Американці показали електромобіль для військових

Американський концерн GM створив військовий електричний всюдихід

Американці показали електричну версію всюдиходу для армії США Infantry Squad Vehicle. Автор проєкту – GM Defense, оборонний підрозділ концерну General Motors.

Дизельний двигун потужністю 197 кінських сил з 6-ступінчастим «автоматом» замінили 204-сильною електричною силовою установкою від Chevrolet Bolt. Електромотор обертає задню вісь, але можлива і повнопривідна версія.

Батарея ємністю 60 кіловат-годин забезпечить позашляховику запас ходу від 113 до 240 кілометрів залежно від умов експлуатації.

Змінився і кузов всюдихода - Infantry Squad Vehicle отримав вантажну платформу в задній частині, через що тепер він може перевезти не дев'ять, а лише п'ять людей.

Випробування електромобіля показали, що він здатний впоратися з бездоріжжям не гірше «звичайної» дизельної версії.