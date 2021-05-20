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    Армія США отримає українські вантажівки – ЗМІ

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    Вантажівки КрАЗ - Армія США отримає українські вантажівки – ЗМІ
    Вантажівки КрАЗ
    Фото з відкритих джерел

    За даними ЗМІ, армія США підписала контракт за українським АвтоКрАЗом

    «АвтоКрАЗ» уклав трирічний контракт на поставку армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включає транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

    Про це повідомляє сайт ArmyRecognition.

    Безпосередній замовник української техніки – US21, провідний постачальник продуктів, послуг і логістичних рішень для Міністерства оборони США, агентствам національної безпеки, федеральним цивільним агентствам, основним підрядникам і некомерційним організаціям в усьому світі.

    КрАЗ
    КрАЗ

    Представники «АвтоКрАЗа» інформацію про нібито контракт з американцями поки що не коментують.

    Можна припустити, що несподіваний контракт – це бажання США підтримати Україну в конфлікті з Росією. Придбані машини, ймовірно, не будуть використовуватися самою армією США, але будуть надані союзникам.

    Теги: США КрАЗ
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    Армія США отримає українські вантажівки – ЗМІ