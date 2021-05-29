- Найкращі великі кросовери у 2021 році: ТОП-10

Які кросовери найкраще підходять для великої родини у 2021 році

Кросовери – найпопулярніший сегмент автомобільного ринку в Україні. Однак левова частка українців воліє купувати моделі, які за американською класифікацією називаються компактними – Kia Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Tucson.

Великі ж кросовери в нашій країні особливим попитом не користуються. Більш того, багато моделей у нас взагалі не представлені. Тому більшість покупців про їх існування навіть не знають.

«Главком.Техно» вирішив заповнити цю прогалину і розповісти про кращі великі кроссовери сучасності. Ми відібрали 10 моделей, які задавали тренди в своєму сегменті останні кілька років.

Деякі з цих моделей зовсім нещодавно дебютували на українському ринку. Тож на них принаймні можна подивитися в автосалонах. Інші моделі можна пошукати у «сірих» дилерів.

Всі ці кросовери відносяться до категорії mid-size (кросовери середнього розміру). За великим рахунком, це найбільші представники свого класу. До категорії full-size, тобто, повнорозмірні, відносяться вже справжні позашляховики, такі як Toyota Land Cruiser 200 та Nissan Armada.

Kia Telluride

Kia Telluride

У 2020 році Kia Telluride був визнаний кращим автомобілем в світі. На жаль, в Україні поки цей кросовер не продається офіційно. І українцям важко зрозуміти, чи заслужив цей автомобіль на перемогу. То ж, доведеться нам повірити почесному журі конкурсу, до якого входять 86 журналістів з усього світу.

Telluride дебютував на початку 2019 року. Під капотом кросовера 3,8-літрова атмосферна «шістка» потужністю 295 кінських сил, яка поєднується з 8-ступінчастим «автоматом».

Стандартно модель пропонується тільки з переднім приводом. Однак в якості опції можна замовити повнопривідну трансмісію.

Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse – один з найпопулярніших повнорозмірних кросоверів в США. Нове покоління автомобіля дебютувало в 2018 році. А в 2020-му він встиг пережити оновлення.

Traverse має трирядну компоновку салону. Третій ряд сидінь розрахований на трьох пасажирів, а на другому ряду можна замовити або тримісний диван, або два роздільних крісла.

Під капотом – мотор об'ємом 3,6 літра, який видає 314 кінських сил і 360 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 9-ступінчастим «автомат» і системою повного приводу.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade дебютував в 2018 році. Флагманський кросовер корейської марки був «заточений» під США.

Під капотом «корейця» встановлений 3,8-літровий бензиновий мотор. Віддача двигуна становить 295 кінських сил і 355 Нм крутного моменту. Коробка – 8-діапазонний «автомат».

Привід може бути переднім або повним з можливістю примусового блокування. Система вибору режимів руху пропонує сім встановлених профілів.

Toyota Highlander

Toyota Highlander

Український дебют нової Toyota Highlander відбувся зовсім недавно. Можна сказати, що це «найсвіжішій» повнорозмірний кросовер в Україні.

Четвертий Highlander переїхав на нову платформу. Toyota запевняє, що це дозволило добитися кращої керованості і зменшити радіус розвороту. Також новинка виявилася на 60 міліметрів довше попередника.

Позашляховик може бути передньопривідним або з приводом на всі колеса. В останньому випадку є три варіанти його реалізації: два для бензинових машин і один для «гібрида».

Базовий повний привід передає до 50% крутного моменту на задні колеса. Більш просунута трансмісія ще розподіляє момент між задніми колесами. А у «гібрида» за задні колеса відповідає окремий електромотор. Як у гібридної Toyota RAV4.

Ford Explorer

Ford Explorer

Ford Explorer – популярний автомобіль в США, який колись був повноцінним позашляховиком. Однак з часом «докотився» до статусу кросовер.

У 2019 році дебютувало нове покоління Explorer. Автомобіль отримав трансмісію з п'ятьма профілями роботи. В оснащення кросовера увійшли посилені гальмівні супорти, адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання дорожніх знаків і система аварійного гальмування.

Крім того, в списку обладнання – точка доступу Wi-Fi з одночасним підключенням до 10 пристроїв, бездротова зарядка для смартфонів і аудіосистема з 14 динаміками і сабвуфером.

Subaru Ascent

Subaru Ascent

Ascent – найбільший кросовер Subaru. Він дебютував в 2017 році. І досі не добрався до українських покупців.

Ascent став першою моделлю Subaru, оснащеної новим мотором об'ємом 2,4 літра. Агрегат видає 260 кінських сил і 376 Нм крутного моменту. Коробка – варіатор з можливістю ручного перемикання і імітацією восьми ступенів.

Привід – традиційно симетричний повний, доповнений позашляховим режимом роботи і системою допомоги при спуску. Крім того, у моделі є система, яка пригальмовує передні колеса, допомагаючи розвертати автомобіль в повороті.

Volkswagen Atlas

Volkswagen Atlas

Atlas – найбільший кросовер Volkswagen. У довжину він переступив п'ятиметрову позначку. Третій ряд сидінь розкладається механічно, а крісла другого ряду мають подовжнє регулювання.

До переліку опцій кросовера входить повністю цифрова приладова панель, автопарковщік і повний комплекс сучасних систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного екстреного гальмування.

У моторну гамму моделі входять бензинові двигуни об'ємом 2 і 3,6 літра. В обох випадках агрегати працюють в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

Mercedes GLS

Mercedes GLS

GLS – найбільший і найдорожчий кросовер Mercedes. Якщо, звичайно, не брати до уваги Mercedes-Maybach GLS, який в Україні офіційно не представлений.

Кросовер третього покоління побудували на одній платформі з Mercedes GLE. Одна з фішок нового GLS, який дебютував на початку 2019 року, – розумна підвіска, яка вміє сканувати дорогу попереду і заздалегідь готуватися до нерівностей. Вона здатна пригнічувати крен в поворотах, дозволяє регулювати кожне колесо окремо і може навіть допомогти вибратися з піщаної пастки, змушуючи машину підстрибувати і розгойдуватися.

BMW X7

BMW X7

X7 – найбільший і найдорожчий кросовер BMW. Його головні конкуренти – Mercedes GLS і Range Rover.

Салон BMW X7 оснащений трьома рядами сидінь. Посадочних місць може бути сім чи шість. За замовчуванням їх сім – на другому ряду встановлюється диван. Але в якості опції можна вибрати більш комфортну шестимісну компоновку з трьома парами індивідуальних сидінь на всіх рядах. Всі сидіння забезпечені електричним регулюванням.

Вже в базовій комплектації X7 має 4-зонний клімат-контроль і панорамний дах. А в списку опцій – 5-зонний клімат, збільшений панорамний дах, скляна обробка органів управління та розважальна система для пасажирів задніх рядів.

Audi Q8

Audi Q8

Q8 – флагманський кросовер Audi. Це відносно нова модель. Кросовер дебютував в 2018 році і немає попередників.

Особливістю салону Audi Q8 стали відразу три цифрових дисплея. Один з них – 10-дюймовий екран мультимедіа – встановлений на центральній консолі. Ще один – 8,6-дюймовий – відповідає за настройки клімат-контролю. Третій – 12,3-дюймова цифрова приладова панель.

За доплату німці можуть встановити адаптивну пневматичну підвіску, яка в залежності від дорожніх умов може змінювати кліренс в межах 90 міліметрів.