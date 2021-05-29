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    Найкращі великі кросовери у 2021 році: ТОП-10

    - Найкращі великі кросовери у 2021 році: ТОП-10
    Chevrolet Traverse

    Які кросовери найкраще підходять для великої родини у 2021 році

    Кросовери – найпопулярніший сегмент автомобільного ринку в Україні. Однак левова частка українців воліє купувати моделі, які за американською класифікацією називаються компактними – Kia Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Tucson.

    Великі ж кросовери в нашій країні особливим попитом не користуються. Більш того, багато моделей у нас взагалі не представлені. Тому більшість покупців про їх існування навіть не знають.

    «Главком.Техно» вирішив заповнити цю прогалину і розповісти про кращі великі кроссовери сучасності. Ми відібрали 10 моделей, які задавали тренди в своєму сегменті останні кілька років.

    Деякі з цих моделей зовсім нещодавно дебютували на українському ринку. Тож на них принаймні можна подивитися в автосалонах. Інші моделі можна пошукати у «сірих» дилерів.

    Всі ці кросовери відносяться до категорії mid-size (кросовери середнього розміру). За великим рахунком, це найбільші представники свого класу. До категорії full-size, тобто, повнорозмірні, відносяться вже справжні позашляховики, такі як Toyota Land Cruiser 200 та Nissan Armada.

    Kia Telluride

    Kia Telluride
    Kia Telluride

    У 2020 році Kia Telluride був визнаний кращим автомобілем в світі. На жаль, в Україні поки цей кросовер не продається офіційно. І українцям важко зрозуміти, чи заслужив цей автомобіль на перемогу. То ж, доведеться нам повірити почесному журі конкурсу, до якого входять 86 журналістів з усього світу.

    Telluride дебютував на початку 2019 року. Під капотом кросовера 3,8-літрова атмосферна «шістка» потужністю 295 кінських сил, яка поєднується з 8-ступінчастим «автоматом».

    Стандартно модель пропонується тільки з переднім приводом. Однак в якості опції можна замовити повнопривідну трансмісію.

    Chevrolet Traverse

    Chevrolet Traverse
    Chevrolet Traverse

    Chevrolet Traverse – один з найпопулярніших повнорозмірних кросоверів в США. Нове покоління автомобіля дебютувало в 2018 році. А в 2020-му він встиг пережити оновлення.

    Traverse має трирядну компоновку салону. Третій ряд сидінь розрахований на трьох пасажирів, а на другому ряду можна замовити або тримісний диван, або два роздільних крісла.

    Під капотом – мотор об'ємом 3,6 літра, який видає 314 кінських сил і 360 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 9-ступінчастим «автомат» і системою повного приводу.

    Hyundai Palisade

    Hyundai Palisade
    Hyundai Palisade

    Hyundai Palisade дебютував в 2018 році. Флагманський кросовер корейської марки був «заточений» під США.

    Під капотом «корейця» встановлений 3,8-літровий бензиновий мотор. Віддача двигуна становить 295 кінських сил і 355 Нм крутного моменту. Коробка – 8-діапазонний «автомат».

    Привід може бути переднім або повним з можливістю примусового блокування. Система вибору режимів руху пропонує сім встановлених профілів.

    Toyota Highlander

    Toyota Highlander
    Toyota Highlander

    Український дебют нової Toyota Highlander відбувся зовсім недавно. Можна сказати, що це «найсвіжішій» повнорозмірний кросовер в Україні.

    Четвертий Highlander переїхав на нову платформу. Toyota запевняє, що це дозволило добитися кращої керованості і зменшити радіус розвороту. Також новинка виявилася на 60 міліметрів довше попередника.

    Позашляховик може бути передньопривідним або з приводом на всі колеса. В останньому випадку є три варіанти його реалізації: два для бензинових машин і один для «гібрида».

    Базовий повний привід передає до 50% крутного моменту на задні колеса. Більш просунута трансмісія ще розподіляє момент між задніми колесами. А у «гібрида» за задні колеса відповідає окремий електромотор. Як у гібридної Toyota RAV4.

    Ford Explorer

    Ford Explorer
    Ford Explorer

    Ford Explorer – популярний автомобіль в США, який колись був повноцінним позашляховиком. Однак з часом «докотився» до статусу кросовер.

    У 2019 році дебютувало нове покоління Explorer. Автомобіль отримав трансмісію з п'ятьма профілями роботи. В оснащення кросовера увійшли посилені гальмівні супорти, адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання дорожніх знаків і система аварійного гальмування.

    Крім того, в списку обладнання – точка доступу Wi-Fi з одночасним підключенням до 10 пристроїв, бездротова зарядка для смартфонів і аудіосистема з 14 динаміками і сабвуфером.

    Subaru Ascent

    Subaru Ascent
    Subaru Ascent

    Ascent – найбільший кросовер Subaru. Він дебютував в 2017 році. І досі не добрався до українських покупців.

    Ascent став першою моделлю Subaru, оснащеної новим мотором об'ємом 2,4 літра. Агрегат видає 260 кінських сил і 376 Нм крутного моменту. Коробка – варіатор з можливістю ручного перемикання і імітацією восьми ступенів.

    Привід – традиційно симетричний повний, доповнений позашляховим режимом роботи і системою допомоги при спуску. Крім того, у моделі є система, яка пригальмовує передні колеса, допомагаючи розвертати автомобіль в повороті.

    Volkswagen Atlas

    Volkswagen Atlas
    Volkswagen Atlas

    Atlas – найбільший кросовер Volkswagen. У довжину він переступив п'ятиметрову позначку. Третій ряд сидінь розкладається механічно, а крісла другого ряду мають подовжнє регулювання.

    До переліку опцій кросовера входить повністю цифрова приладова панель, автопарковщік і повний комплекс сучасних систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль з функцією автоматичного екстреного гальмування.

    У моторну гамму моделі входять бензинові двигуни об'ємом 2 і 3,6 літра. В обох випадках агрегати працюють в парі з 8-ступінчастим «автоматом».

    Mercedes GLS

    Mercedes GLS
    Mercedes GLS

    GLS – найбільший і найдорожчий кросовер Mercedes. Якщо, звичайно, не брати до уваги Mercedes-Maybach GLS, який в Україні офіційно не представлений.

    Кросовер третього покоління побудували на одній платформі з Mercedes GLE. Одна з фішок нового GLS, який дебютував на початку 2019 року, – розумна підвіска, яка вміє сканувати дорогу попереду і заздалегідь готуватися до нерівностей. Вона здатна пригнічувати крен в поворотах, дозволяє регулювати кожне колесо окремо і може навіть допомогти вибратися з піщаної пастки, змушуючи машину підстрибувати і розгойдуватися.

    BMW X7

    BMW X7
    BMW X7

    X7 – найбільший і найдорожчий кросовер BMW. Його головні конкуренти – Mercedes GLS і Range Rover.

    Салон BMW X7 оснащений трьома рядами сидінь. Посадочних місць може бути сім чи шість. За замовчуванням їх сім – на другому ряду встановлюється диван. Але в якості опції можна вибрати більш комфортну шестимісну компоновку з трьома парами індивідуальних сидінь на всіх рядах. Всі сидіння забезпечені електричним регулюванням.

    Вже в базовій комплектації X7 має 4-зонний клімат-контроль і панорамний дах. А в списку опцій – 5-зонний клімат, збільшений панорамний дах, скляна обробка органів управління та розважальна система для пасажирів задніх рядів.

    Audi Q8

    Audi Q8
    Audi Q8

    Q8 – флагманський кросовер Audi. Це відносно нова модель. Кросовер дебютував в 2018 році і немає попередників.

    Особливістю салону Audi Q8 стали відразу три цифрових дисплея. Один з них – 10-дюймовий екран мультимедіа – встановлений на центральній консолі. Ще один – 8,6-дюймовий – відповідає за настройки клімат-контролю. Третій – 12,3-дюймова цифрова приладова панель.

    За доплату німці можуть встановити адаптивну пневматичну підвіску, яка в залежності від дорожніх умов може змінювати кліренс в межах 90 міліметрів.

    Теги: кросовери Hyundai Palisade Toyota Highlander Mercedes GLS BMW X7 Audi Q8
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    Найкращі великі кросовери у 2021 році: ТОП-10