BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля

Німецька компанія оприлюднила технічні характеристики електричного седана BMW i4

BMW оприлюднила характеристики електричного седана i4. Він отримав нову систему iDrive, «цифровий кокпіт» з великими дисплеями і два варіанти силових установок.

У стартовому виконанні eDrive40 електромобіль оснащено єдиним мотором на задній осі, що видає 340 кінських сил і 416 Нм крутного моменту. З місця до першої «сотні» такий i4 розганяється за 5,7 секунди. А максимальна швидкість складає 189 кілометрів на годину.

Базову версію оснащено батареєю ємністю 84 кіловат-години, що забезпечує 590 кілометрів ходу без підзарядки (за циклу WLTP).

Топовий i4 M50, який виробник називає першою електричної «емкою», має двомоторну силовою установкою. Вона розвиває 544 кінських сили і 795 Нм крутного моменту і розганяє електрокар до 100 кілометрів на годину за 3,9 секунди.

Максимальна швидкість в потужної версії збільшена до 225 кілометрів на годину. M50 проїжджає на одній «заправці» 510 кілометрів.

Обидві версії підтримують 200-кіловатну зарядку.

У салоні встановлено новий «цифровий кокпіт» з вигнутим склом, під яким знаходяться два екрани:

віртуальна панель приладів – на 12,3 дюйма;

сенсорний екран мультимедійної системи – на 14,9 дюйма.

Мультимедійну систему оснащено голосовим асистентом, Apple CarPlay і Android Auto, а також функцією оновлення «по повітрю».

Клімат-контроль тепер управляється через тачскрін або голосом. У багажник BMW i4 вміщується 470 літрів, а зі складеними сидіннями другого ряду - до 1290 літрів.

В оснащення i4 входить адаптивний круїз-контроль з функціями Stop & Go і розпізнавання дорожніх знаків. Вони орієнтуються за допомогою трьох передніх камер, одного переднього і чотирьох бічних радарів.

За доплату електрокар можна укомплектувати 20-дюймовими колісними дисками, аудіосистемою Harman Kardon.

Ще одна акустична «фішка» електрокара - саундтрек для силової установки, автором якого став відомий німецький композитор Ганс Циммер.