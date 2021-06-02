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    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля

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    Електричний седан BMW i4 - BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    Електричний седан BMW i4
    Фото: BMW

    Німецька компанія оприлюднила технічні характеристики електричного седана BMW i4

    BMW оприлюднила характеристики електричного седана i4. Він отримав нову систему iDrive, «цифровий кокпіт» з великими дисплеями і два варіанти силових установок.

    У стартовому виконанні eDrive40 електромобіль оснащено єдиним мотором на задній осі, що видає 340 кінських сил і 416 Нм крутного моменту. З місця до першої «сотні» такий i4 розганяється за 5,7 секунди. А максимальна швидкість складає 189 кілометрів на годину.

    Базову версію оснащено батареєю ємністю 84 кіловат-години, що забезпечує 590 кілометрів ходу без підзарядки (за циклу WLTP).

    Топовий i4 M50, який виробник називає першою електричної «емкою», має двомоторну силовою установкою. Вона розвиває 544 кінських сили і 795 Нм крутного моменту і розганяє електрокар до 100 кілометрів на годину за 3,9 секунди.

    Максимальна швидкість в потужної версії збільшена до 225 кілометрів на годину. M50 проїжджає на одній «заправці» 510 кілометрів.

    Обидві версії підтримують 200-кіловатну зарядку.

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    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля
    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля

    У салоні встановлено новий «цифровий кокпіт» з вигнутим склом, під яким знаходяться два екрани:

    • віртуальна панель приладів – на 12,3 дюйма;
    • сенсорний екран мультимедійної системи – на 14,9 дюйма.

    Мультимедійну систему оснащено голосовим асистентом, Apple CarPlay і Android Auto, а також функцією оновлення «по повітрю».

    Клімат-контроль тепер управляється через тачскрін або голосом. У багажник BMW i4 вміщується 470 літрів, а зі складеними сидіннями другого ряду - до 1290 літрів.

    В оснащення i4 входить адаптивний круїз-контроль з функціями Stop & Go і розпізнавання дорожніх знаків. Вони орієнтуються за допомогою трьох передніх камер, одного переднього і чотирьох бічних радарів.

    За доплату електрокар можна укомплектувати 20-дюймовими колісними дисками, аудіосистемою Harman Kardon.

    Ще одна акустична «фішка» електрокара - саундтрек для силової установки, автором якого став відомий німецький композитор Ганс Циммер.

    Теги: Електромобілі BMW i4
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    BMW розповіла про характеристики свого нового електромобіля